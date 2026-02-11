Powrót Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Trener postanowił, PZN ogłasza

Trwają zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie. Polacy mają na swoim koncie jeden medal, który wywalczył Kacper Tomasiak na normalnym obiekcie w Predazzo. Sukces 19-latka komentowali w telewizji m.in. Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy nie znaleźli się w polskiej kadrze. Teraz zapadła decyzja ws. polskich weteranów.

Grupa skoczków narciarskich w sportowych kombinezonach i kaskach świętuje sukces na tle logo sponsorów, dominują emocje radości i triumfu. Wstawka prezentuje portret młodego sportowca w czerwonej czapce i kurtce z narodowymi emblematami, uśmiechniętego...
Żyła w Predazzo, a tu takie wieści. PZN oficjalnie ogłosiłIMAGO/Eibner/Memmler/Imago Sport and News/East News / Iwanczuk/Sport/REPORTEREast News
Na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech poleciało trzech skoczków narciarskich. Trener Maciej Maciusiak uznał, że o medale w Predazzo powalczą Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. W poniedziałek odbyły się zawody na normalnym obiekcie, a 19-letni Tomasiak wywalczył srebrny medal. Niestety Stoch i Wąsek nie awansowali nawet do drugiej serii.

Kubacki i Żyła komentowali występ Tomasiaka

Ekspertami Eurosportu w trakcie zawodów na normalnym obiekcie byli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Ten pierwszy pracował pod skocznią w Predazzo. Z kolei brązowy medalista olimpijski z Pekinu opowiadał o zawodach ze studia w Warszawie. Zarówno jeden, jak i drugi ubarwili relację swoimi opowieściami o igrzyskach. Emocjonujące były także rozmowy Żyły i Kubackiego z młodym wicemistrzem olimpijskim.

"Ja ciebie zapytam tylko o jedno. Czy dotarło do ciebie to, co zrobiłeś? Bo miałem takie wrażenie, kiedy cię pokazywali na podium, że to zaczyna się dobijać do ciebie i emocje zaczynają wypływać" - dopytywał 35-latek młodszego kolegę z kadry.

"Trochę tak, chociaż na pewno jestem zmęczony adrenaliną, która opada po konkursie. Ale już dociera to do mnie i jestem bardzo szczęśliwy" - odpowiedział Kubackiemu świeżo upieczony wicemistrz olimpijski.

    Kubacki i Żyła powołani. Jest decyzja trenera

    Kolejne zawody indywidualne na igrzyskach zaplanowano na sobotę (14 lutego). Wówczas Tomasiak, Stoch i Wąsek będą walczyć na dużym obiekcie. Teraz już wiadomo, że przy tych zawodach pracować nie będą Żyła i Kubacki, a jest to spowodowane tym, że zostali oni powołani na zawody Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie.

    Do Niemiec udadzą się także Klemens Joniak, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Adam Niżnik i Jakub Wolny. W sobotę (14 lutego) konkurs rozpocznie się o godz. 15:00. Natomiast dzień później o godz. 10:30.

    Przed tygodniem zawody Pucharu Kontynentalnego odbyły się w słoweńskim Kranju. W pierwszym konkursie na trzecim miejscu uplasował się Kubacki.

    Uśmiechnięty mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z napisem, trzymający zrolowaną matę sportową, w tle śnieg oraz kolorowy balon reklamowy.
    Kacper TomasiakEXPA/ Tadeusz MieczynskiEast News
    Dwóch mężczyzn związanych ze skokami narciarskimi; jeden uśmiechnięty w stroju sportowym z numerem startowym i kaskiem na głowie, drugi ubrany w czerwoną kurtkę z logo Orlen oraz Norwegii, z czapką i nartami na ramieniu. Nocny plener i atmosfera zawodó...
    Dawid Kubacki nie krył wzruszenia po medalu Kacpra TomasiakaTomasz Jastrzebowski/REPORTER, Andrzej IwanczukReporter
    Zawodnik w sportowym stroju narciarskim trzymający narty, uśmiecha się do fanów, którzy robią z nim zdjęcia. W tle widoczna drewniana konstrukcja oraz kibice.
    Piotr ŻyłaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
