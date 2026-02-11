Na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech poleciało trzech skoczków narciarskich. Trener Maciej Maciusiak uznał, że o medale w Predazzo powalczą Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. W poniedziałek odbyły się zawody na normalnym obiekcie, a 19-letni Tomasiak wywalczył srebrny medal. Niestety Stoch i Wąsek nie awansowali nawet do drugiej serii.

Kubacki i Żyła komentowali występ Tomasiaka

Ekspertami Eurosportu w trakcie zawodów na normalnym obiekcie byli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Ten pierwszy pracował pod skocznią w Predazzo. Z kolei brązowy medalista olimpijski z Pekinu opowiadał o zawodach ze studia w Warszawie. Zarówno jeden, jak i drugi ubarwili relację swoimi opowieściami o igrzyskach. Emocjonujące były także rozmowy Żyły i Kubackiego z młodym wicemistrzem olimpijskim.

"Ja ciebie zapytam tylko o jedno. Czy dotarło do ciebie to, co zrobiłeś? Bo miałem takie wrażenie, kiedy cię pokazywali na podium, że to zaczyna się dobijać do ciebie i emocje zaczynają wypływać" - dopytywał 35-latek młodszego kolegę z kadry.

"Trochę tak, chociaż na pewno jestem zmęczony adrenaliną, która opada po konkursie. Ale już dociera to do mnie i jestem bardzo szczęśliwy" - odpowiedział Kubackiemu świeżo upieczony wicemistrz olimpijski.

Kubacki i Żyła powołani. Jest decyzja trenera

Kolejne zawody indywidualne na igrzyskach zaplanowano na sobotę (14 lutego). Wówczas Tomasiak, Stoch i Wąsek będą walczyć na dużym obiekcie. Teraz już wiadomo, że przy tych zawodach pracować nie będą Żyła i Kubacki, a jest to spowodowane tym, że zostali oni powołani na zawody Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie.

Do Niemiec udadzą się także Klemens Joniak, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Adam Niżnik i Jakub Wolny. W sobotę (14 lutego) konkurs rozpocznie się o godz. 15:00. Natomiast dzień później o godz. 10:30.

Rozwiń

Przed tygodniem zawody Pucharu Kontynentalnego odbyły się w słoweńskim Kranju. W pierwszym konkursie na trzecim miejscu uplasował się Kubacki.

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

Dawid Kubacki nie krył wzruszenia po medalu Kacpra Tomasiaka Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Andrzej Iwanczuk Reporter

Piotr Żyła Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Hubert Hurkacz - Alexander Bublik. Skrót meczu Polsat Sport