Powiało grozą przed igrzyskami. Kibice przerażeni, odbyło się pilne spotkanie

Niedawno rozgrywanych konkursów w Predazzo nie będą miło wspominać zwłaszcza panie. Dwie zawodniczki musiały wybrać się na przymusową przerwę z powodu poważnych kontuzji. Do szpitala trafiła między innymi Alexandria Loutitt. Kanadyjka nabawiła się urazu kolana i już teraz wiadomo, że najważniejszą imprezę czterolecia obejrzy na trybunach lub przed telewizorem.

"Jestem zdruzgotana na myśl, że stracę szansę reprezentowania Kanadyjczyków na najwyższym poziomie. Czuję, że straciłam możliwość pokazania rodakom, dlaczego sport, który kocham, zasługuje na większe uznanie. Mam wrażenie, że zawiodłam swoją społeczność, swoich ludzi, a co najgorsze - samą siebie" - pisała sportsmenka w mediach społecznościowych. Nie był to jedyny dramat na włoskiej ziemi. Równie smutną diagnozę usłyszała Eva Pinkelnig.

Sandro Pertile reaguje na problemy ze skoczniami w Predazzo. Jest dobrej myśli

Podobnych obrazków nie oglądaliśmy na szczęście w przypadku mężczyzn. Nie oznacza to jednak, że środowisko nie niepokoi się o zdrowie czołowych skoczków globu po przebudowie obiektów w Predazzo. Do akcji postanowił wkroczyć Sandro Pertile. Dyrektor Pucharu Świata ma za sobą pilną rozmowę z ludźmi odpowiedzialnymi za dwie najważniejsze skocznie na Półwyspie Apenińskim. Działacz udzielił już ponadto krótkiego komentarza przedstawicielom mediów.

Słowa 56-latka zacytował Wiktor Marczuk z TVP Sport. "Mamy już plan działania. Wszystko wciąż trwa, więc nie mogę na razie niczego zdradzić, ale sprawa wygląda obiecująco" - przekazał krótko dyrektor Pucharu Świata. Na szczęście organizatorzy mają jeszcze sporo czasu na ewentualne poprawki. Walka o medale odbędzie się dopiero na początku przyszłego roku. Wcześniej nie będą tam gościć zawody najważniejszego zimowego cyklu, więc nic nie stoi na przeszkodzie w dalszych pracach nad olimpijskimi obiektami.

Rozwiń

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sandro Pertile Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Aandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach (po lewej) i Michel Vion, sekretarz generalny FIS Terje Bendiksby/NTB AFP

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP