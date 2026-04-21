W piątkowe popołudnie słoweńskie media obiegła informacja o poważnym wypadku komunikacyjnym z udziałem 44-letniego rowerzysty, który miał doznać poważnych obrażeń. W poniedziałek ujawniono więcej informacji na ten temat. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami przekazanymi przez portal "Slovenske Novice" poszkodowanym miał być Robert Kranjec, jeden z najbardziej popularnych skoczków narciarskich w ostatnich latach.

Jak ujawnia "Slovenske Novice" do wypadku doszło w okolicach wsi Spodnja Lipnica. Kranjec miał zjechać na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w krawężnik i upadł. Początkowo byłemu sportowcowi udzielono pierwszej pomocy na miejscu, a następnie został przewieziony do szpitala. Niestety, ze względu ciężkie obrażenia Kranjec został przetransportowany śmigłowcem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Lublanie, gdzie leczenie jest kontynuowane. Jego stan zdrowia miał być poważny, lecz jak zaznaczono, ulega stałej poprawie.

"Slovenske Novice" informuje również, że Kranjec w momencie wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu. Zgodnie z ustaleniami policji 44-latek miał mieć 2,5 promila alkoholu we krwi. W związku z tym policja prowadzi przeciwko niemu postępowanie w sprawie o wykroczenie drogowe.

Poważny wypadek Roberta Kranjca. Zareagowała słoweńska federacja

Na wypadek Kranjca zareagował słoweński związek narciarski, który życzy 44-latkowi szybkiego powrotu do zdrowia. W oświadczeniu cytowanym przez słoweńskie media potwierdzono, że stan byłego skoczka jest stabilny i ten w najbliższych dniach ma rozpocząć długą i żmudną rehabilitację.

Robert Kranjec przez lata był czołowym skoczkiem reprezentacji Słowenii. Kibicom dał się poznać szczególnie jako wybitny lotnik. Podczas swojej kariery został mistrzem świata w lotach narciarskich oraz dwukrotnie sięgnął po małą kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata w lotach narciarskich. Dodatkowo Kranjec drużynowo zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku, a dziewięć lat później sięgnął wraz z kolegami po taki sam krążek na mistrzostwach świata w Oslo.

Kranjec karierę sportową zakończył w 2019 roku. Nie oznaczało to jednak w jego przypadku odejścia od świata skoków narciarskich. 44-latek w ostatnim czasie zajmował się m.in. szyciem kombinezonów dla słoweńskich zawodników.

Robert Kranjec AFP

Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport