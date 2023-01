Koniec sezonu Ursy Bogotaj. Ciężka kontuzja

- Po wczorajszym upadku na skoczni narciarskiej w Ljubnie Urša Bogataj została przewieziona do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Lublanie, gdzie przeprowadzono niezbędne badania. Jak mówi prof. dr hab. Matej Drobnič, jest to uraz więzadła krzyżowego wewnętrznego bocznego i przedniego w lewym kolanie.Początkowe leczenie będzie miało charakter niechirurgiczny z unieruchomieniem i późniejszą rekonstrukcją operacyjną. O wszystkich kolejnych krokach będziemy informować, gdy będą znane szczegóły.Urša jest już w domu dziś ma się dobrze i ma się dobrze. Niestety z powodu kontuzji jej sezon się skończył. Zespół Słoweński Związek Narciarski życzy Uršie wszystkiego najlepszego w powrocie do zdrowia - poinformował w oświadczeniu słoweński związek.