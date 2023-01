Do końca o zwycięstwo w tej imprezie walczył Dawid Kubacki . Ostatecznie zajął jednak drugie miejsce za Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem . Czwarty był Piotr Żyła , a piąty Kamil Stoch .

Wyzwanie dla Kubackiego i trenera naszych skoczków

- Dawid miał trochę problemów z koncentracją w pierwszym skoku. To jednak trzeba zrozumieć, bo to nie była zwykła sytuacja. Mimo tego oddał wspaniały skok. To naprawdę niezwykły sportowiec - dodał.