Poważny problem Kamila Stocha, Polak bezradny. "Nie wiem, dlaczego tak jest"

Niedzielny konkurs indywidualny stanowił ostatnią odsłonę zmagań w Lahti , a przy okazji był dla Polaków szansą na rehabilitację za słaby występ w piątek. Wówczas z "Biało-Czerwonych" punktował tylko Aleksander Zniszczoł i chociaż Kamil Stoch i Piotr Żyła następnego dnia dobrze spisywali się w konkursie drużynowym , a Maciej Kot oddał jeden przyzwoity skok, to podopieczni Thomasa Thurnbichlera do ostatnich zawodów i tak przystąpili mocno zmotywowani.

Zniszczoł po raz kolejny nie zawiódł - po pierwszej, często przerywanej przez mocne podmuchy wiatru serii był drugi, tuż za Janem Hoerlem. Jego koledzy z kolei, podobnie jak w piątek, nie zdołali wywalczyć punktów Pucharu Świata. 37. miejsce ex aequo zajęli Stoch i Żyła , Wąsek był 42., a Kot 45.

Kamil Stoch miał problem w Lahti. "Nie wiem dlaczego"

W przerwie zawodów o komentarz poproszono Stocha, który przed kamerą Eurosportu wprost przyznał, że spóźnił skok. I jak dodał, w zawodach chciał powtórzyć próbę z kwalifikacji, kiedy to skoczył 122 m i zajął 15. miejsce, ale nie zdołał tego dokonać, ponieważ pojawił się problem z powtarzalnością.

Zdaję sobie jednak sprawę z poziomu, który obecnie prezentuję i wiem, że na siłę nic nie zrobię. Na tę chwilę nie jestem w stanie oddać dwóch dobrych skoków pod rząd, takie rozchwiane to jest. Nie wiem dlaczego. W Oberstdorfie to działało, tutaj nie

Stoch zaznaczył, że chciałby oddawać wszystkie skoki dobre, niezależnie od tego, czy byłyby to próby podczas treningu, kwalifikacji czy zawodów. "Mam nadzieję, że przez najbliższe dni uda mi się odpocząć i zapomnieć o tym, co było tutaj, a do Oslo pojechać z dobrą energią" - podsumował.