Poważna awaria na Wielkiej Krokwi. Kilka kadr musiało odwołać treningi!

W Wiśle ruszyło Letnie Grand Prix. Zakopane nie znalazło się w kalendarzu imprezy i szykuje się dopiero na styczniowe zawody Pucharu Świata. Teraz skoczkowie nie mogliby dostać się na górę Wielkiej Krokwi.

Na obiekcie doszło bowiem do awarii wyciągu. O fakcie, na Twitterze, poinformował Kacper Merk z Eurosportu.

Donosi on, że do awarii doszło późną wiosną. Nadal nie usuniętą i nie wiadomo dokładnie kiedy to się stanie. Najpóźniej ma się to stać w grudniu, przed zawodami Pucharu Świata, które mają się odbyć 14 i 15 stycznia 2023.

W międzyczasie mieli tam trenować Polacy, Austriacy, Niemcy i Słoweńcy. Musieli jednak zmienić lokalizację.

Dodatkowo skocznia jest udostępniona do zwiedzania i na co dzień, jeśli nie odbywają się zawody, turyści mają możliwość wyjazdu na górę skoczni i podziwiania panoramy Zakopanego. Choć sezon turystyczny w pełni, to przyjeżdżający do stolicy Tatr nie będą mieli możliwości zrealizowania tego planu wycieczki.