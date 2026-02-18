Potwierdziły się doniesienia ws. Fornala. Do tego taki zwrot do Tomasiaka

W poniedziałek konkursem duetów zakończyły się zmagania skoczków narciarskich na aktualnie trwających igrzyskach olimpijskich. Doskonale na nich spisali się reprezentanci Polski, a szczególnie dobrze Kacper Tomasiak. 19-latek w zawodach indywidualnych wywalczył srebro (na skoczni normalnej) i brąz (na obiekcie dużym). Do tego we wspomnianych duetach wraz z Pawłem Wąskiem doszło srebro.

Tym samym 19-latek jako pierwszy polski skoczek w historii wywalczył na jednych igrzyskach aż trzy krążki. Jego sukces jest szeroko komentowany, a gratulacje niosą się z niemal całego sportowego (i nie tylko) świata. Do tego grona dołączył również Tomasz Fornal.

Siatkarz również jest medalistą olimpijskim i podobnie jak skoczek srebro wywalczył już w swoim debiucie na imprezie czterolecia. W rozmowie z Eurosportem w jasny sposób skomentował trzy medale skoczka i wprost powiedział, że to fantastyczny wynik.

- Wielkie gratulacje za trzy medale, to jest fantastyczny wynik i sukces, tym bardziej że nie był faworytem i z tego, co czytałem, to raczej ludzie się nie spodziewali, że przywiezie tyle medali - powiedział.

Fornal wypalił do Tomasiaka. "Niech gra w gry"

Wywalczenie medalu olimpijskiego niemal z miejsca powoduje spory wzrost popularności, co idealnie obrazuje właśnie Kacper Tomasiak. Co poradził mu Tomasz Fornal? Zapytany nie mógł odpowiedzieć inaczej. Wszystko z jednego względu.

Na pewno będzie teraz wokół niego duży szum medialny. Coś takiego po sukcesie na igrzyskach po prostu się pojawia i to jest normalne. Czy mogę mu coś poradzić? Jak wróci do Polski, to niech gra w gry komputerowe, tak jak ja po igrzyskach robiłem

Tym samym kolejny raz potwierdził, że bardzo lubi spędzać wolny czas przed komputerem, aby grać w różne gry. Nie jest żadną tajemnicą, że 28-letni zawodnik czasami prowadzi transmisje na żywo na swoim kanale Twitch. Tam można obserwować, jak radzi sobie w wirtualnym świecie.

Aktualnie siatkarz jest zawodnikiem tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara, a najbliższy mecz rozegra już w środę 18 lutego. Będzie to spotkanie z Itas Treninto w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News

Tomasz Fornal Volleyball World materiały prasowe

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

