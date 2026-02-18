Potwierdziły się doniesienia ws. Fornala. Do tego taki zwrot do Tomasiaka

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o Kacprze Tomasiaku. 19-letni skoczek zaprezentował się wyśmienicie na zimowych igrzyskach olimpijskich i wywalczył aż trzy medale. Taki sukces poniósł się szerokim echem i dotarł nawet do Tomasza Fornala. Siatkarz wprost powiedział, co radzi zrobić młodszemu reprezentantowi kraju. Tym samym potwierdził pewne doniesienia w swojej sprawie.

Dwa portrety sportowców w biało-czerwonych strojach z polskimi emblematami, po lewej siatkarz z różowymi włosami w geście skupienia, po prawej sportowiec w białej kurtce i czerwonej czapce trzymający medal oraz maskotkę.
Tomasz Fornal i Kacper TomasiakANNA KLEPACZKO / FOTOPYK/NEWSPIX.PL/ IMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W poniedziałek konkursem duetów zakończyły się zmagania skoczków narciarskich na aktualnie trwających igrzyskach olimpijskich. Doskonale na nich spisali się reprezentanci Polski, a szczególnie dobrze Kacper Tomasiak. 19-latek w zawodach indywidualnych wywalczył srebro (na skoczni normalnej) i brąz (na obiekcie dużym). Do tego we wspomnianych duetach wraz z Pawłem Wąskiem doszło srebro.

Tym samym 19-latek jako pierwszy polski skoczek w historii wywalczył na jednych igrzyskach aż trzy krążki. Jego sukces jest szeroko komentowany, a gratulacje niosą się z niemal całego sportowego (i nie tylko) świata. Do tego grona dołączył również Tomasz Fornal.

Zobacz również:

Adielija Pietrosian
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Rosjanie pieją z zachwytu, głośno o tym, co zrobiła 18-latka na igrzyskach. Oni tylko na to czekali

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Siatkarz również jest medalistą olimpijskim i podobnie jak skoczek srebro wywalczył już w swoim debiucie na imprezie czterolecia. W rozmowie z Eurosportem w jasny sposób skomentował trzy medale skoczka i wprost powiedział, że to fantastyczny wynik.

    - Wielkie gratulacje za trzy medale, to jest fantastyczny wynik i sukces, tym bardziej że nie był faworytem i z tego, co czytałem, to raczej ludzie się nie spodziewali, że przywiezie tyle medali - powiedział.

    Fornal wypalił do Tomasiaka. "Niech gra w gry"

    Wywalczenie medalu olimpijskiego niemal z miejsca powoduje spory wzrost popularności, co idealnie obrazuje właśnie Kacper Tomasiak. Co poradził mu Tomasz Fornal? Zapytany nie mógł odpowiedzieć inaczej. Wszystko z jednego względu.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak
    Skoki Narciarskie

    Zamieszanie wokół Tomasiaka, Włosi naprawdę to napisali. Tak ocenili Polaka

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
      Na pewno będzie teraz wokół niego duży szum medialny. Coś takiego po sukcesie na igrzyskach po prostu się pojawia i to jest normalne. Czy mogę mu coś poradzić? Jak wróci do Polski, to niech gra w gry komputerowe, tak jak ja po igrzyskach robiłem
      uzupełnił.

      Tym samym kolejny raz potwierdził, że bardzo lubi spędzać wolny czas przed komputerem, aby grać w różne gry. Nie jest żadną tajemnicą, że 28-letni zawodnik czasami prowadzi transmisje na żywo na swoim kanale Twitch. Tam można obserwować, jak radzi sobie w wirtualnym świecie.

      Aktualnie siatkarz jest zawodnikiem tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara, a najbliższy mecz rozegra już w środę 18 lutego. Będzie to spotkanie z Itas Treninto w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów.

      Zobacz również:

      Kacper Tomasiak - trzykrotny medalista olimpijski
      Skoki Narciarskie

      Tomasiak z szansą na złoto. PZN wydał komunikat. 999 szczęściarzy

      Tomasz Brożek
      Tomasz Brożek
      Młody mężczyzna z zawadiacko zafarbowanymi na blond i czerwono włosami oraz gęstą brodą ubrany w sportową koszulkę drużyny siatkarskiej w trakcie przerwy na boisku, w tle drugi zawodnik w czerwonym stroju.
      Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News
      Siatkarz w zielonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki, skoncentrowany przed serwisem, na jego koszulce widoczne logotypy sponsorów oraz flaga Polski, rozgrywka odbywa się w hali sportowej z publicznością w tle.
      Tomasz FornalVolleyball Worldmateriały prasowe
      Sportowiec w białej kurtce z biało-czerwonym godłem Polski oraz czerwonej czapce gryzie srebrny medal zawieszony na niebieskiej wstążce, wyrażając radość z osiągnięcia.
      Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
      Wojciech Topór po srebrze Tomasiaka i Wąska: Poczułem wielką ulgę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja