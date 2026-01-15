Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potwierdzają się wieści o mamie Tomasiaka. O tym było cicho. Nie tylko ojciec

Łukasz Olszewski

Liderzy reprezentacji Polski w skokach nadal nie potrafią odnaleźć optymalnej formy, jednak światełkiem w tunelu dla kibiców biało-czerwonych jest Kacper Tomasiak. Ogromną rolę w budowaniu kariery 18-latka odegrali jego rodzice, jednak zdecydowanie więcej mówi się o ojcu, który jest trenerem. Tymczasem mama młodego skoczka odgrywa równie ważną rolę i niestrudzenie pilnowała innego aspektu życia Kacpra. Jak się okazuje, wyszło jej to pierwszorzędnie.

Młody mężczyzna w sportowej zimowej czapce i kurtce z logo sponsorów w towarzystwie innych osób ubranych w podobny sposób, rozmowa i skupienie podczas wydarzenia sportowego, tło rozmyte.
Kacper TomasiakKAI TALLERNewspix.pl

Kacper Tomasiak rozpycha się łokciami zarówno w klasyfikacji Pucharu Świata, jak i świadomości kibiców skoków narciarskich - nie tylko z Polski. Młody, zaledwie 18-letni jeszcze zawodnik kryje przed fanami wciąż sporo tajmenic, które jedna po drugiej wychodzą na światło dzienne.

Jeden z niekwestionowanych obecnie liderów reprezentacji Polski wywodzi się z niezwykle sporotowej rodziny - razem ze swoimi braćmi Konradem i Filipem oraz tatą Wojciechem widzą w skokach cały świat. Niemałą rolę w wychowaniu skoczka odgrywała jednak jego mama, o czym do tej pory za dużo się nie mówiło.

Taką rolę w życiu Kacpra Tomasiaka odgrywa jego mama. Nie tylko ojciec, wielkie poświęcenie

Okazuje się, że niemalże cała rodzina Tomasiaków zaangażowana jest w karierę młodego skoczka, nie tylko pomagając mu w poprzednich latach, ale cały pilnując tego, aby ten rozwijał się jak najlepiej i miał na kim polegać.

Wojciech Tomasiak, tata 18-latka przyznał w niedawnej rozmowie z "TVP Sport", że jego małżonka pełni rolę psychologa dla Kacpra i pomaga również w innych kwestiach. - Tu dużą rolę odgrywa moja żona, podobnie jak w sprawach diety, regeneracji - wyznał.

To jednak nie koniec zasług mamy Kacpra Tomasiaka. O ile ojciec skoczka pilnował jego rozwoju sportowego, tak jego małżonka kładła nacisk na wykształcenie swojego potomka i wyszło jej to wyśmienicie - 18-latek zdał maturę śpiewająco i poszedł na studia w Krakowie, kształcić się na kierunku Wychowanie Fizyczne.

- Żona kończyła w Krakowie Akademię Pedagogiczną i to ona kładła szczególnie duży nacisk na to, by syn nie zaniedbywał nauki. Powtarzaliśmy mu, że skoro ma inne talenty poza sportem, to też powinien je rozwijać. Jemu wiedza łatwo wchodzi do głowy, z uwagi na starty i zgrupowania często opuszczał zajęcia, ale wystarczyło, że przejrzał materiał na przerwie między lekcjami i bez problemu zaliczał przedmiot na bardzo dobrą ocenę. Zawsze jednak naciskaliśmy na to, by się tym nie zadowalał - tłumaczył Wojciech Tomasiak cytowany przez Krzysztofa Kawę z portalu "dts24.pl".

Nie jest tajemnicą, że Kacper Tomasiak spośród przedmiotów szkolnych najbardziej lubił WF, jednak jak sam przyznał w rozmowie z "TVP Sport", na drugim miejscu postawiłby język angielski, który z pewnością przydaje mu się podczas zagranicznych konkursów Pucharu Świata.

Młody skoczek narciarski w zimowej kurtce, rękawiczkach i czapce z logotypami sponsorów trzyma długie narty Fischer. W tle znajdują się kontenery techniczne oraz drewniany domek oświetlony lampą.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
Uśmiechnięty młody mężczyzna w sportowej kamizelce z logotypem Red Bull Skoki w Punkt oraz czapce zimowej z naszywką flagi Polski, w tle nieostry fragment trybun i świateł stadionowych.
Kacper TomasiakPawel MurzynEast News

