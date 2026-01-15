Potwierdzają się wieści o mamie Tomasiaka. O tym było cicho. Nie tylko ojciec

Kacper Tomasiak rozpycha się łokciami zarówno w klasyfikacji Pucharu Świata, jak i świadomości kibiców skoków narciarskich - nie tylko z Polski. Młody, zaledwie 18-letni jeszcze zawodnik kryje przed fanami wciąż sporo tajmenic, które jedna po drugiej wychodzą na światło dzienne.

Jeden z niekwestionowanych obecnie liderów reprezentacji Polski wywodzi się z niezwykle sporotowej rodziny - razem ze swoimi braćmi Konradem i Filipem oraz tatą Wojciechem widzą w skokach cały świat. Niemałą rolę w wychowaniu skoczka odgrywała jednak jego mama, o czym do tej pory za dużo się nie mówiło.

Taką rolę w życiu Kacpra Tomasiaka odgrywa jego mama. Nie tylko ojciec, wielkie poświęcenie

Okazuje się, że niemalże cała rodzina Tomasiaków zaangażowana jest w karierę młodego skoczka, nie tylko pomagając mu w poprzednich latach, ale cały pilnując tego, aby ten rozwijał się jak najlepiej i miał na kim polegać.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Wojciech Tomasiak, tata 18-latka przyznał w niedawnej rozmowie z "TVP Sport", że jego małżonka pełni rolę psychologa dla Kacpra i pomaga również w innych kwestiach. - Tu dużą rolę odgrywa moja żona, podobnie jak w sprawach diety, regeneracji - wyznał.

To jednak nie koniec zasług mamy Kacpra Tomasiaka. O ile ojciec skoczka pilnował jego rozwoju sportowego, tak jego małżonka kładła nacisk na wykształcenie swojego potomka i wyszło jej to wyśmienicie - 18-latek zdał maturę śpiewająco i poszedł na studia w Krakowie, kształcić się na kierunku Wychowanie Fizyczne.

- Żona kończyła w Krakowie Akademię Pedagogiczną i to ona kładła szczególnie duży nacisk na to, by syn nie zaniedbywał nauki. Powtarzaliśmy mu, że skoro ma inne talenty poza sportem, to też powinien je rozwijać. Jemu wiedza łatwo wchodzi do głowy, z uwagi na starty i zgrupowania często opuszczał zajęcia, ale wystarczyło, że przejrzał materiał na przerwie między lekcjami i bez problemu zaliczał przedmiot na bardzo dobrą ocenę. Zawsze jednak naciskaliśmy na to, by się tym nie zadowalał - tłumaczył Wojciech Tomasiak cytowany przez Krzysztofa Kawę z portalu "dts24.pl".

Nie jest tajemnicą, że Kacper Tomasiak spośród przedmiotów szkolnych najbardziej lubił WF, jednak jak sam przyznał w rozmowie z "TVP Sport", na drugim miejscu postawiłby język angielski, który z pewnością przydaje mu się podczas zagranicznych konkursów Pucharu Świata.

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Kacper Tomasiak Pawel Murzyn East News