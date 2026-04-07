Potwierdzają się radosne doniesienia ws. Stocha i żony Ewy. Małysz ujawnia

Stało się tak, jak zapowiadano. Konkursem w Planicy Kamil Stoch pożegnał się z bogatą w sukcesy karierą aktywnego skoczka narciarskiego. W finale sezonu Pucharu Świata ważną rolę odegrała jego żona. To Ewa Bilan-Stoch stanęła w trenerskim gnieździe i machnięciem chorągiewką dała mężowi sygnał do tego ostatniego w życiu startu. Sam zawodnik obrazek ten opisał jasno. Dostrzegł w nim coś więcej.

"Ci wszyscy ludzie, którzy byli w Planicy, nie oczekiwali ode mnie zwycięstwa. Przyjechali, żeby ze mną być. Po to, żebym poczuł, że są ze mną. No i ta symbolika ostatniego skoku… Żona dała mi sygnał do oddania ostatniego skoku, o czym dowiedziałem się już po skoku, oglądając powtórkę na telebimie. Do tego dzieciaki z Klubu Sportowego Eve-nement Zakopane, cała moja rodzina, sztab szkoleniowy i wszyscy ludzie, którym jestem wdzięczny?" - mówił dla Skijumping.pl.

W rozmowie z tym samym serwisem głos zabiera teraz Adam Małysz. Wraca wspomnieniem do chwili, w której podarował w Planicy i Kamilowi i jego żonie Ewie wyjątkowy prezent. Ujawnia, jak małżonkowie zareagowali.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznaje, że pożegnanie Kamila Stocha w Planicy było wydarzeniem pełnym emocji. "Pewien rozdział się zamyka. Łezka w oku się zakręciła. Przygotowaliśmy dużą niespodziankę nie tylko dla Kamila Stocha, ale i dla Ewy Bilan-Stoch. Udało nam się zrobić fajny puchar, ale i przygotować lotniczy bilet na podróż dookoła świata. Wiedzieliśmy, że to jest ich marzenie i przygotowaliśmy to razem z firmą Blachotrapez" - ujawnia.

Dało się dostrzec, że są bardzo zadowoleni

Z kolei w rozmowie z "Faktem" Małysz chyli czoła przed Stochem, choć równocześnie dostrzega, że mistrz nie kończył kariery w swoim najlepszym momencie. Zahacza też o temat przyszłości Kamila. "Szkoda trochę, że w takich okolicznościach i bez formy Kamil kończył karierę. Z drugiej strony, mało kto zrobił dla polskiego sportu tyle, co on. Czapki z głów. Trzymamy kciuki, żeby odnalazł się w życiu po sporcie i żeby pozostał w skokach" - mówi.

Co zatem mistrz z Zębu będzie robił teraz, na sportowej emeryturze? On sam zadeklarował, że ma zamiar po prostu odpocząć. Z pewnością spełni również wielkie marzenie, na które on i żona czekali latami. W końcu będą mogli zwiedzać świat bez większych czasowych ograniczeń. Układając plan podróży, nie będą musieli myśleć o treningach, zawodach i przygotowaniach do sezonu.

A co dalej? Adam Małysz deklaruje, że widziałby Kamila Stocha w strukturach PZN. "Może nie na samym początku, bo Kamil sam mówił, że chciałby zostać asystentem swojego trenera w klubie, ale ze swoim doświadczeniem na pewno mógłby dużo wnieść do tego sportu. Mam nadzieję, że z tego nie zrezygnuje" - tłumaczy.

Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy sam Małysz w PZN zostanie. W czerwcu mają odbyć się wybory nowego prezesa, lecz żadnych oficjalnych decyzji dotyczących kandydatur jeszcze nie ogłoszono. Nie wiadomo również, jaki los czeka Macieja Maciusiaka. O tym, czy pozostanie selekcjonerem polskich skoczków, zdecyduje zarząd, który wcześniej zapozna się ze sprawozdaniem z całego sezonu. Mówi się jednak, że Maciusiak najprawdopodobniej stanowisko utrzyma.

Ewa Bilan-Stoch, Kamil Stoch Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

Adam Małysz Andrzej Kulpita East News

Kamil Stoch i jego żona Ewa otrzymali voucher na podróż dookoła świata Mateusz Januszek Newspix.pl

