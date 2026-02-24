Podczas wizyty na kanapie "Dzień dobry TVN" na Kacpra Tomasiaka czekała miła niespodzianka. W pewnym momencie do studia zaproszono przedstawicielkę firmy Profbud, sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego, która to miała do przekazania ważną wiadomość. Poinformowała, że deweloper zdecydował się podarować skoczkowi apartament w Warszawie. Powierzyła mu nawet symboliczny złoty klucz.

"Ten klucz to jest dosłownie klucz do Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich. Za to, co dałeś Polakom: za te emocje, wzruszenia, chcemy wręczyć ci klucz do twojego własnego mieszkania w tym miejscu" - ogłosiła Anna Wojdyga.

W trakcie rozmowy prowadzonej przez Dorotę Wellman i Marcina Prokopa podano szczegóły. Wyjaśniono, w jakim sąsiedztwie znajduje się nowe mieszkanie Kacpra Tomasiaka i wyjawiono, nad jakimi udogodnieniami pracuje inwestor. Jedno z nich może być dla naszego wicemistrza olimpijskiego szczególnie interesujące.

Kacper Tomasiak dostał mieszkanie w Warszawie. Tak zareagował

Wojdyga wyliczyła, którzy sportowcy - oprócz Kacpra Tomasiaka - otrzymali mieszkania na tym samym warszawskim osiedlu zwanym "Miastem Polskich Mistrzów Olimpijskich". "Aleksandra Mirosław, Daria Pikulik, Julia Szeremeta i Klaudia Zwolińska. To jest na razie to sąsiedztwo. Oraz wszyscy nasi klienci, którzy też będą tam mieszkać. Nie tylko sportowcy" - obwieściła.

Okazuje się, że inwestor ma dalekie i ambitne plany. Chce nie tylko niejako stworzyć arenę do spotkań z wybitnymi sportowcami, ale też przyczynić się do wychowania Polki lub Polaka, który będzie kiedyś reprezentował biało-czerwone barwy na igrzyskach.

"Wydaje mi się, że to jest ta wartość dodana. Ludzie mogą czerpać z tych wartości, którymi kierują się tacy ludzie jak Kacper, Ola i wszyscy inni. Mamy taką misję, że tam chcemy wychować przyszłego olimpijczyka" - zadeklarowała Anna Wojdyga. Wcześniej zwróciła się do Tomasiaka z ważnym zapewnieniem.

Mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, w którym nie będziesz musiał się o nic martwić, tylko skupić się na swoich startach

"Wybudowaliśmy też dla ciebie na osiedlu skocznię, żebyś nie musiał daleko jeździć" - w nawiązaniu śmiali się Dorota Wellman i Marcin Prokop. Okazało się jednak, że to niezupełnie tylko żart. Przedstawicielka firmy zasygnalizowała, że inwestor chce na osiedlu stworzyć przestrzenie odpowiadające dyscyplinom reprezentowanym przez mieszkańców.

"Zastanawiamy się, jak wybudować tam skocznię narciarską. Wszystkie budynki, które tam powstają, będą miały elementy związane z medalistami" - uchyliła rąbka tajemnicy.

Co na to wszystko Kacper Tomasiak? Na akcję z mieszkaniem zareagował z wrodzoną skromnością. Podziękował i zapewnił, że bardzo się cieszy z takiego podarku. Przeprowadzki do Warszawy jednak nie planuje. Przynajmniej na razie.

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Marcin Prokop, Dorota Wellman Wojciech Olkusnik East News

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News