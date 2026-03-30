Potwierdzają się doniesienia ws. małżeństwa Stocha i Ewy. Długo na to czekali

Oficjalnie zakończyła się pewna epoka i w polskim sporcie i w ogóle w całym środowisku skoków narciarskich. Konkursem w Planicy Kamil Stoch doprowadził do finału bogatą w sukcesy i emocje karierę. Urządzono mu pożegnanie godne mistrza. Były nagrody, oklaski, wzruszenia i mnóstwo miłych słów od kibiców, trenerów, przyjaciół oraz rywali.

Przed ostatnim skokiem Stocha w Pucharze Świata w gnieździe trenerskim pojawiła się jego żona, Ewa Bilan-Stoch. To właśnie ona, machając chorągiewką, dała mężowi sygnał do startu. "Na górze tego nie widziałem - zobaczyłem to dopiero na dole. Kiedy już wyhamowałem, spojrzałem na telebim, bo chciałem obejrzeć powtórkę. I nagle: "Ewa? A gdzie ona jest? Czy jest na górze?" Zastanawiam się teraz, co by było, gdybym zobaczył ją siedzącą na belce" - relacjonował Kamil.

Ale do samego końca byłem skoncentrowany i chciałem oddać jak najlepszy skok

Do sieci wciąż napływają komentarze i słowa uznania kierowane do Stocha. Wyjątkowy wpis poświęciła mu Marta Kubacka, żona Dawida. Prywatnie oba małżeństwa się przyjaźnią. Miała Kamilowi coś ważnego do przekazania.

"Kamilu, dziękuję Ci za wspaniałe lata Twojej kariery. Za wszystkie emocje. Za wszystkie wzloty i upadki bo one też tworzyły wszystko to co sprawiło że jesteś w tym miejscu w którym jesteś. Wspaniałe było oglądać Cię na wszystkich podiach razem z Dawidem. Ciesz się kolejnym rozdziałem w Twoim życiu. Dziękuję i gratuluję" - napisała w mediach społecznościowych Marta Kubacka, publikując zdjęcie Stocha ramię w ramię z jej mężem.

Rozwiń

W "kolejnym rozdziale" w życiu Kamila Stocha, o którym wspomniała żona Dawida Kubackiego, kluczową rolę odgrywać będzie z pewnością Ewa Bilan-Stoch. Nie jest tajemnicą, że małżonkowie szykują się w od lat zaplanowaną podróż dookoła świata. W Planicy dostali nawet voucher na loty. Prezent wręczył im prezes PZN, Adam Małysz. Obdarowani nie kryli radości.

W rozmowie z dziennikarzami Stoch cieszył się, że teraz w końcu będzie miał dla ukochanej tyle czasu, ile by chciał. Podkreślał, że moment, w którym Ewa machnęła mu chorągiewką do startu, był symboliczny. "Czekała na mnie tyle lat, bym wrócił do domu. Od teraz mogę być tylko dla niej" - wyznawał.

Dla samej zainteresowanej to także była wyjątkowa chwila. Podzieliła się nią w mediach społecznościowych. Na fotografii widzimy ją w otoczeniu trenerów, którzy przez lata kształtowali Kamila Stocha: od lewej Krzysztof Miętus, Stefan Horngacher, Grzegorz Sobczyk, Zbigniew Klimowski, Maciej Maciusiak, Michal Doleżal i Łukasz Kruczek.

Rozwiń

Zdjęcie i w ogóle całe pożegnanie poruszyły internautów. "Wzruszający moment", "Zdjęcie wyrażające więcej niż 1000 słów", "Cudowny obrazek", "Pani Ewo, w tamtym momencie my się rozsypaliśmy po prostu jak domek z kart. Nie mogło być piękniejszego momentu. Teraz mam nadzieję, że wyruszycie w tą wymarzoną podróż dookoła świata. Nowe, piękne życie czeka", "Pani Ewo jest Pani wspaniała i jest Pani wielką częścią tej legendy. A teraz bądźcie szczęśliwi" - piszą.

O tym, że to przełomowy moment także dla małżeństwa Stochów, świadczyć może również komentarz Marty Kubackiej. "Last dance Ewiku" - podsumowała.

Kamil Stoch z żoną Ewą Bilan-Stoch w Planicy Mateusz Januszek Newspix.pl

Kamil Stoch zakończył karierę sportową Action Press/Shutterstock East News

Kamil Stoch Damian Klamka East News

