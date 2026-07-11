Potwierdzają się doniesienia o małżeństwie Stocha. Żona sportowca ujawniła

29 marca 2026 roku serca fanów skoków narciarskich zabiły mocniej, kiedy Kamil Stoch na Letalnicy w Planicy oddał swój ostatni skok w Pucharze Świata w karierze. Reprezentant Polski już wcześniej ogłosił, że wraz z końcem sezonu 2025/2026 przejdzie na sportową emeryturę. I choć kibice doskonale zdawali sobie z tego sprawę, emocji nie brakowało. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jeden z najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich w historii tej dyscypliny pożegnany został w iście królewski sposób.

Już po oddaniu ostatniego skoku dziennikarze Eurosportu zapytali Stocha o jego plany na przyszłość. Nad odpowiedzią 39-latek nie zastanawiał się długo. "Może sobie zwyczajnie odpocznę? Na pewno będziemy podróżowali wspólnie z Ewą. Tak sobie ostatnio myślałem, że pewnie będę robił to samo, co do tej pory pomiędzy zgrupowaniami i wyjazdami, ale teraz będzie na to zdecydowanie więcej czasu. Książki, filmy, muzyka, podróże" - oznajmił wówczas z szerokim uśmiechem na ustach.

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W ostatnich tygodniach zarówno Kamil Stoch, jak i Ewa Bilan-Stoch stronili od korzystania z mediów społecznościowych. Dopiero teraz małżonka emerytowanego już skoczka uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak ona i jej ukochany spędzili ostatnie miesiące. Jak się okazuje, większość czasu wolnego zakochani poświęcili zagranicznym podróżom.

Bilan-Stoch zamieściła w sieci wpis, w którym pokazała kadry z ostatnich miesięcy. Na zdjęciach i nagraniach zobaczyć można sportowca m.in. nurkującego pod wodą i aktywnie wypoczywającego na plaży.

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Wkrótce rusza sezon letni w skokach narciarskich

Podczas, gdy Kamil Stoch w pełni korzysta z życia na sportowej emeryturze, jego koledzy po fachu przygotowują się do rozpoczęcia sezonu letniego w skokach narciarskich. W tym roku cykl Letnich Grand Prix rozpocznie się od zawodów na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle, które odbędą się w dniach 1-2 sierpnia. Następnie zawodnicy przeniosą się do Courchevel i do Rasnova, a zmagania zakończą na skoczni w Klingenthal, gdzie odbędzie się jedyny w sezonie letnim konkurs drużyn mieszanych.

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Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch Andrzej Iwańczuk East News

Ewa Bilan-Stoch, Kamil Stoch Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

Skoki narciarskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Kamil Stoch oraz jego żona Ewa Bilan-Stoch AFP/JOE KLAMAR/ AFP





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