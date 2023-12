Potężny kryzys ekipy Thurnbichlera. Polscy kibice już zdecydowali. Totalne zaskoczenie

Za nami sześć pucharowych konkursów w tym sezonie . Ruka, Lillehammer, Klingenthal - Polacy wracali stamtąd do domu po słabych lub zgoła katastrofalnych skokach. Tak nieudanego startu w nowym sezonie nie notowaliśmy od kilkunastu lat.

Co na to polscy kibice, zauroczeni tą dyscypliną sportu od czasu Małyszomanii? Jeśli ktoś myślał, że odwrócą się od "Biało-Czerwonych" po trzech pucharowych weekendach, to srogo się mylił.