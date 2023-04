Potęga skoków pożegna trenera. Decyzja to kwestia dni

W ostatnich zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich triumfował Timi Zajc, który wyprzedził swojego kolegę z drużyny Anże Laniska. To był dla całej reprezentacji Słowenii bardzo udany sezon, dlatego pozycja Roberta Hrgoty na stanowisku trenera kadry jest mocna i szkoleniowiec może już myśleć o kolejny sezonie.

Potęga zmienia trenera

Nieco inaczej wygląda kwestia kadry kobiet. Co prawda Emma Klinec zajęła trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a Nika Kriznar uplasowała się na dziewiątej pozycji, ale wygląda na to, że w reprezentacji po sezonie dojdzie do zmiany trenera, bo po czterech latach z pracy z kadrą zrezygnował Zoran Zupancić.