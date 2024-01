Poszedł za wskazówkami Thurnbichlera, ale przedobrzył. Skończyło się fatalnie

Szkoda tego skoku, bo zepsułem sobie nim to wszystko, na co pracowałem tego dnia. Ten pierwszy skok w konkursie był bardzo fajny z progu, ale później zostałem trochę za bardzo na buli. Zabrakło mi prędkości na dole. Dostałem wskazówkę od trenera, by bardziej iść za skokiem. Miałem być bardziej agresywny. I przedobrzyłem. Jestem zero-jedynkowy. Albo full, abo nic. Poszło z progu za mocno do przodu. Zabrakło wysokości, a bula na tej skoczni jest bardzo trudna

~ tłumaczył 24-latek, który debiutował na Kulm.