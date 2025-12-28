Katharina Schmid to jedna z największych ikon kobiecych skoków narciarskich ostatnich lat. Niemiecka zawodniczka przez ponad dekadę wyznaczała standardy w swojej dyscyplinie, zachwycając regularnością, techniką i mentalną odpornością. Znana również pod panieńskim nazwiskiem Althaus, od samego początku kariery należała do ścisłej światowej czołówki, a jej nazwisko niemal nie schodziło z list medalowych najważniejszych imprez.

Dorobek 29-latki robi ogromne wrażenie i stawia ją w gronie najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii kobiecych skoków narciarskich. Na jej koncie znajduje się 19 zwycięstw w konkursach Pucharu Świata, dwa srebrne medale igrzysk olimpijskich oraz aż 10 medali mistrzostw świata. Co szczególnie imponujące, aż siedem z tych krążków to złoto, zdobywane zarówno w konkursach indywidualnych, jak i drużynowych. Schmid przez lata była filarem reprezentacji Niemiec i jedną z twarzy dynamicznie rozwijającej się kobiecej rywalizacji na skoczniach.

Katharina Schmid kończy karierę

Choć w swojej karierze wygrała niemal wszystko, jeden cel wciąż pozostaje niespełniony - olimpijskie złoto. To właśnie ono ma być jej ostatnim wielkim sportowym marzeniem. Katharina Schmid zapowiedziała bowiem, że po igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zakończy profesjonalną karierę. Decyzję ogłosiła podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, podkreślając, że jest ona w pełni przemyślana i wynika z poczucia sportowego spełnienia.

"Przede wszystkim miałam okazję doświadczyć i świętować wiele sukcesów w mojej dyscyplinie. Skoki narciarskie zawsze pozostaną dla mnie czymś wyjątkowym i będą częścią mojego życia. Jestem zadowolona ze swoich osiągnięć i cieszę się, że wkrótce po prostu będę w domu" - powiedziała Niemka, cytowana przez "BILD".

W obecnym sezonie Pucharu Świata Schmid zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji generalnej, wciąż prezentując wysoki poziom sportowy. Podczas ostatniego konkursu w Engelbergu po raz pierwszy tej zimy stanęła na podium, zajmując trzecie miejsce. To pokazuje, że mimo zapowiedzi zakończenia kariery wciąż potrafi rywalizować z najlepszymi i może odegrać istotną rolę w nadchodzących igrzyskach.

Katharina Althaus Jure Makovec / AFP AFP

