Janne Ahonen to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Fiński gwiazdor zaliczany jest bowiem do grona najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny sportowej, a na swoim koncie ma sukcesy, o których wielu kolego "kolegów po fachu" może jedynie pomarzyć. Jest on dwukrotnym drużynowym wicemistrzem olimpijskim, zdobywcą dziesięciu medali mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz multimedalistą mistrzostw świata w lotach. Co więcej, Anonen dwukrotnie kończył sezon jako najlepszy skoczek klasyfikacji generalnej i aż pięciokrotnie zdobył trofeum dla najlepszego zawodnika Turnieju Czterech Skoczni.

Choć Janne Ahonen nigdy nie zakończył swojej kariery oficjalnie, ostatni raz w konkursach Pucharu Świata wziął udział w 2018. Później "pałeczkę" po nim przejął jego syn, Mico Ahonen. 22-latek debiut w Pucharze Świata zaliczył stosunkowo niedawno, bo w listopadzie 2023 roku podczas inauguracji sezonu w Ruce. Wcześniej prawo do występu w zawodach najwyższej rangi FIS starał się w roku 2019, jednak nie udało mu się przebrnąć przez kwalifikacje.

Wojciech Topór o nowej roli w sztabie polskich skoczków: Zaskoczenie było duże. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Janne Ahonen wraca na skocznię? Wymowny wpis daje do myślenia

46-latek wywołał teraz niemałe zamieszanie, publikując w mediach społecznościowych interesujący wpis. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił on bowiem zdjęcie butów do skoków narciarskich. W opisie do zdjęcia zasugerował on... powrót na skocznię.

Mistrzostwa Finlandii w skokach narciarskich odbędą się w marcu w Lahti! Zastanawiałem się, czy powinienem zanurzyć swoje buty do skoków w gorącej wodzie, aby nieco je zmiękczyć? ~ dopytywał internautów.

Pod wpisem utytułowanego skoczka narciarskiego od razu posypały się komentarze. Kibice namawiali swojego idola, aby wziął on udział w imprezie. Niektórzy dopytywali nawet, czy w mistrzostwach kraju weźmie udział także jego syn, Mico. "Czy nie byłoby to wydarzenie historyczne, gdyby ojciec i syn wzięli udział w tych samych zawodach?" - spytał jeden z internautów.

Janne Ahonen co prawda na arenach międzynarodowych nie występuje już od jakiegoś czasu, jednak nadal sporadycznie bierze udział w imprezach krajowych. W 2022 roku wziął on udział w mistrzostwach Finlandii i, co ciekawe, zajął w nich trzecie miejsce.

Janne Ahonen / AFP

Janne Ahonen podczas konkursu w Zakopanem, 2017 rok / Marek Dybas / Reporter