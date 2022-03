Poruszenie w PZN! Pożegnanie Doleżala rozpętało burzę. Podjęto nagłą decyzję

W piątek Michal Doleżal zakomunikował, że wraz z końcem sezonu kończy się jego praca z reprezentacją polskich skoczków narciarskich.

Dzień później czeski szkoleniowiec wywalczył ze swoimi podopiecznymi czwarte miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. Po konkursie liderzy naszej kadry stanęli w obronie Michala Doleżala, z którym - jak stwierdzili - wciąż chcą pracować.

- Współpraca między trenerem a zawodnikiem to kluczowa kwestia. To relacja wypracowywana przez lata. Wzajemne zrozumienie, bez słów, system, który wspólnie tworzymy. To wszystko zostało kompletnie pominięte. Nie zostaliśmy zapytani o zdanie. (...) Zdaję sobie sprawę, że nie do mnie należy podejmowanie decyzji, że jestem tylko małym trybem w tej machinie. No ale jestem finalnym elementem, który tę pracę wykańcza. Jeśli zarząd PZN chciałby spróbować sił, to zapraszam. Chętnie dam narty, skocznia jest dobrze przygotowana - mówił Kamil Stoch .

Skoki narciarskie. Kamil Stoch i spółka stają za Michalem Doleżalem. PZN reaguje

Przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami, patrząc na to, co dzieje się w naszej kadrze i chcą zorganizować specjalne zebranie.

- We wtorek spotkanie. Chodzi o prezydium zarządu związku. Było już jedno z zawodnikami, będzie i drugie - przekazał redakcji Sport.pl Jan Winkiel - sekretarz generalny PZN.