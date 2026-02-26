Poruszenie w polskich skokach. Gwiazda mówi o mobbingu

Sytuacja w polskich skokach narciarskich kobiet od lat budzi niepokój. Choć dyscyplina stopniowo zyskuje rozpoznawalność, z roku na rok ubywa zawodniczek gotowych rywalizować na najwyższym poziomie. Problemy systemowe, ograniczone wsparcie i ogromna presja sprawiają, że kolejne utalentowane skoczkinie rezygnują z kariery. W tym gronie znalazła się teraz jedna z najbardziej utytułowanych reprezentantek młodego pokolenia.

Nicole Konderla-Juroszek przez lata była filarem kobiecej kadry. Ma w dorobku cztery medale Uniwersjady, w tym trzy złote, startowała na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, gdzie w konkursie drużyn mieszanych zajęła z zespołem szóste miejsce, brała udział w mistrzostwach świata. Mimo młodego wieku, krótko po powrocie na skocznię ogłosiła jednak zawieszenie kariery po mistrzostwach Polski 2026.

Nicole Konderla-Juroszek o atmosferze w kadrze skoczkiń. "Krytykowano mnie za rzeczy wykraczające poza sport"

Jak podkreśliła, decyzja nie była impulsem. "Ostatnie dwa lata to była dla mnie walka z samą sobą. Zakładałam, że to będzie mój ostatni sezon, ale latem zobaczyłam światełko w tunelu. (...) Zimą zaczęłam nieźle, później zawiodła mnie głowa" - przyznała w rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport.

Skoczkini zawiesiła swój profil sportowy w mediach społecznościowych i stworzyła nowy, poświęcony pracy trenerki personalnej. "Dzięki temu zobaczyłam, że istnieje świat poza skokami. Dwa lata temu poza sportem była tylko czarna dziura" - wyznała. Nie ukrywa, że na jej decyzję wpłynęła atmosfera wokół kobiecych skoków oraz fala hejtu, z którą mierzyła się od lat. Po turnieju w Pekinie czytała, że "powinna wrócić do domu i lepić pierogi".

Najmocniejsze słowa padły jednak w kontekście kulis pracy w kadrze. Konderla-Juroszek przyznała, że w trudnym dla siebie okresie leczenia i walki z depresją doświadczyła mobbingu. "Krytykowano mnie za rzeczy wykraczające poza sport, nawet za to, czy się uśmiecham. Byłam na lekach, moje ciało się zmieniło. W skokach kilka kilogramów ma znaczenie, a do tego doszły zmiany sprzętu i brak komunikacji. To było najgorsze" - mówiła. Choć nie chciała wskazywać personalnie winnych, podkreśliła, że tamte miesiące złamały ją na tyle, iż ani razu nie wróciła na skocznię z pełnym przekonaniem, że potrafi wygrywać. Dziś najważniejsze są dla niej kwestie mentalne i odzyskanie równowagi.

Nicole Konderla Mu Yu AFP

Nicole Konderla Franz Kirchmayr/APA-PictureDesk AFP

Pola Beltowska, Anna Twardosz, Nicole Konderla Pawel Murzyn East News

