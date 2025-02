Poruszenie w Niemczech. Stefan Horngacher ma prawo do niepokoju

Stefan Horngacher jeszcze kilka lat temu był trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich i odnosił z "Biało-Czerwonymi" naprawdę imponujące sukcesy. Wszystko zmieniło się, gdy w marcu 2019 roku odszedł on z polskiej kadry i przeniósł się do Niemiec, gdzie zajął miejsce dotychczasowego trenera Wernera Schustera.

Pozostali podopieczni Stefana Horngachera także nie zachwycają formą - Andreas Wellinger i Philipp Raimund co prawda od czasu do czasu oddają wybitne skoki, jednak ich próby nie są tak powtarzalne, jak chociażby w przypadku Daniela Tschofeniga czy Johanna Andre Forfanga. To, jak fatalna jest sytuacja w obozie niemieckich skoczków, doskonale widoczne było podczas weekendu w Willingen. Żaden z panów nie zdołał bowiem sprawić radości zgromadzonym pod skocznią rodakom i stanąć na podium w konkursach indywidualnych. Ba, w niedzielnych zawodach Niemcy zaliczyli potworny blamaż - do serii finałowej awansowało bowiem zaledwie dwóch reprezentantów tego kraju. Tak źle nie było od czasów, gdy Horngacher dołączył do niemieckiego sztabu.