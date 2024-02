Poruszenie pod wpisem słoweńskiego gwiazdora. Co za wiadomość

Anza Lanisek w tym sezonie odniósł zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. Oprócz tego reprezentant Słowenii dwa razy stanął na podium. Szczególnie dobre wspomnienia ma z Polską. W Zakopanem został w wyjątkowy sposób powitany przez kibiców. Publiczność zgromadzona pod skocznią podziękowała zawodnikowi za to, jak zachował się wobec Dawida Kubackiego, który z przyczyn osobistych przedwcześnie zakończył rywalizację w ubiegłym roku i udał się do szpitala do chorej żony. Podczas dekoracji wieńczącej sezon 2022/23 wspomniany Lanisek wniósł na podium kartonową podobiznę "Mustafa" , czym zaskarbił sobie serca polskich kibiców.

