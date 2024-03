Skoki narciarskie: PŚ w Trondheim. Kamil Stoch wycofany z drugiego treningu

Polscy fani skoków narciarskich nie tyle ze zrozumieniem, co wręcz z entuzjazmem przyjęli ruch dotyczący wycofania Kamila Stocha z treningu. - "I bardzo dobrze. Jeśli Kamil czuje się zmęczony to lepiej nie skakać we wszystkich treningach. Szczególnie, że gdy to robił, efektów to nie dawało", "Tak coś czułem że odpuści drugi trening. Oby to jakoś pomogło w konkursie", "No i bardzo dobrze" - można przeczytać w większości komentarzy pod wpisem ogłaszającym ruch naszego skoczka.