Polscy kadrowicze długo i konsekwentnie przygotowywali się do nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich . Na kilka tygodni przed zawodami w fińskiej Ruce (25-26 listopada) zorganizowano dla nich nietypowe, jak na ich dyscyplinę, zgrupowanie na słonecznym Cyprze. W samolocie lecącym do Pafos zameldowali się prawie wszyscy. Zabrakło jedynie Dawida Kubackiego , który sam publicznie wyjaśnił powód swojej absencji.

"Zapadła decyzja, że może lepiej będzie zostać w kraju i potrenować na miejscu, ucinając podróże przed samym sezonem. Aktualnie trenuję w Zakopanem. To nie jest podyktowane żadnymi problemami. Po prostu zostałem w domu, razem z rodziną " - zapewnił w "Misji Sport" w Przeglądzie Sportowym Onet.

Ćwiczę w normalnym trybie, można go nazwać indywidualnym, bo większość grupy jest na Cyprze, ale na miejscu też są szkoleniowcy i normalnie realizuję plan treningowy

"Żyjemy, wydaje mi się, w miarę normalnie , na tyle, ile to możliwe. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że cały ten sezon zimowy będę w stanie przeskakać" - deklarował zawodnik.

Teraz do momentu rodzinnego dramatu Kubackich pamięcią wraca rywal Dawida, Halvor Egner Granerud .

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO

Halvoer Egner Granerud wspomina trudny czas Dawida Kubackiego i jego żony. "Sport jest mało ważny, gdy w grę wchodzą kwestie osobiste"

"Gdy zobaczyłem, jak Dawid opuszcza skocznię w Vikersund, pomyślałem, że stało się coś poważnego . To był ostatni konkurs cyklu Raw Air. Nie uczestniczył wcześniej w narodzinach dwóch córek, bo był wtedy na zawodach. Kubacki nie jest więc typem osoby, która wraca do domu z błahego powodu" - wspomina Norweg w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Chciałem tylko, by wszystko ułożyło się dla niego i rodziny jak najlepiej. Na szczęście to się udało. Startujemy w zawodach razem całą zimę. W poprzednim roku byłem całkiem samotny, nie miałem tylu rodaków na szczycie wokół siebie. Rozmawiałem więc z Dawidem bardzo często

Podkreśla, że sytuacja Kubackich pokazała ważną rzecz - "sport jest mało ważny, gdy w grę wchodzą kwestie osobiste". Sygnalizuje, że cała "rodzina skoków narciarskich" mocno przeżywała sytuację Kubackich. I przekonuje, że kiedy historia miała swój szczęśliwy finał i Marta wróciła do domu, wszyscy odetchnęli z ulgą. "To było bardzo trudne i bardzo się cieszyliśmy, że skończyło się dobrz e" - podsumowuje.

Tymczasem on i pozostali zawodnicy przystępują teraz do konkursu w Ruce (25-26 listopada), następnie rywalizować będą w Lillehammer (2-3 grudnia), w Klingenthal (9-10 grudnia) i w Engelbergu (16-17 grudnia). Na skocznię 29 grudnia. To wtedy, w Oberstdorfie, zainaugurują Turniej Czterech Skoczni (29 grudnia-6 stycznia, Obertstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen).