Anna Twardosz ruszyła na pomoc chorej dziewczynce. Wystawiła swój medal z Uniwersjady na licytację

We wtorek 24 stycznia reprezentantka Polski w skokach narciarskich dodała wpis na Facebooku informując, że dołącza do akcji, mającej na celu zebrać fundusze na leczenie walczącej z rdzeniowym zanikiem mięśni Zosi Pająk. SMA, jak tłumaczy rodzina dziewczynki na oficjalnej stronie zbiórki, to choroba genetyczna, która powoduje śmierć neuronów odpowiedzialnych za pracę mięśni. Skutki tej choroby to nie tylko problemy z ruchem, ale również kłopoty m.in. z przełykaniem i oddychaniem.