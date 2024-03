Poruszające sceny w Planicy. Anze Lanisek uhonorowany przez Andrzeja Dudę

To ma ogromne znaczenie dla młodzieży, sportowej zwłaszcza. Tej, która marzy o karierze zawodowej, profesjonalnej. To nie jest tylko i wyłącznie twarda konkurencja, nie tylko walka o zwycięstwo i wynik, ale to jest też przyjaźń, to są ludzkie relacje i to są też wartości, które są bardzo często ważniejsze niż czysto sportowe kwestie. To był piękny przykład, który dał pan Anze Lanisek i stąd to podziękowanie w imieniu Polski. Bo to bardzo wzruszyło kibiców u nas. Wielu z nich zrozumiało istotę przyjaźni między zawodnikami, jako także elementu spoza tej wielkiej sportowej sceny. (...) To budowanie przyjaźni między Polakami i Słoweńcami, między Polską i Słowenią. Bardzo piękny przykład takiej serdeczności

~ przekazał w rozmowie z Eurosportem prezydent Andrzej Duda.