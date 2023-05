Skoczkowie narciarscy często pokazują, że ich życie nie opiera się tylko na sporcie. Znajdują inne zainteresowania, które pozwalają im zapomnieć na chwilę o rywalizacji w Pucharze Świata. Wielką pasją Dawida Kubackiego jest lotnictwo. Sam zawodnik zdradził jakiś czas temu, że robi kurs pilota. Miał nawet okazję polatać z zawodowym pilotem. Aleksander Zniszczoł interesuje się... grillowaniem, a Piotra Żyłę ciągnie do muzyki. Reprezentant Polski swego czasu zrobił wielkie show, prezentując swoje umiejętności gry na gitarze. Jak sam przyznał w rozmowie z mediami, raczej ucieka od publicznych występów.

"Wolę grać dla siebie. Robię to dla relaksu, kiedy potrzebuję wyciszenia się. Przy gitarze potrafię rozładować emocje. Gdybym miał przed kimś występować, to sam nie wiem, może bym się stresował? Zdecydowanie bardziej wolę grać dla siebie" - wyznał "Faktowi".

Jak się okazuje, nie tylko "Wewiór" ma smykałkę do muzyki. 25-letni Ziga Jelar zaskoczył kibiców skoków narciarskich, publikując swoje piosenki. Kariera zawodnika z roku na rok nabiera tempa, a on sam podzielił się w fanami wspaniałymi wieściami. Ma predyspozycje na to, by podbić świat show biznesu.

"Wydarzenia": Piotr Żyła odleciał! / Polsat News / Polsat News

Słoweński skoczek może zostać wielką gwiazdą. Niebawem zagra koncert

Sportowiec wypuścił do sieci już kilka własnych kawałków. Śpiewa w ojczystym języku i po angielsku. Mało tego, dodatkowo gra m.in. na gitarze. O tym, jak dużą rolę w jego życiu odgrywa muzyka, świadczy fakt, że rozważał nawet zorganizowanie koncertu w stolicy Tatr. W rozmowie z Interią Sport wyznał, czy chciałby połączyć siły z Piotrem Żyłą, który nieźle radzi sobie na gitarze.

"Kiedyś mieliśmy okazję razem pograć na gitarze, chyba podczas Raw Air w 2020 roku. Tuż przed tym, jak impreza została ostatecznie odwołana. A co do wspólnego wideo-klipu z Piotrem - nigdy nie mów nigdy. Jeśli byłaby okazja, kilka luźniejszych dni między zawodami, to zobaczymy" - śmiał się skoczek.

Jelar zdradził, że wszystkie teksty pisze sam. Chce w ten sposób przekazać słuchaczom to, co czuje i jakimś jest człowiekiem. Jego marzeniem jest zorganizowanie koncertu zaraz po zakończeniu kariery. Jak się okazuje, długo na to nie trzeba będzie czekać. Zawodnik niebawem zaśpiewała przed publicznością i ma w planach starty w Pucharze Świata.

1 czerwca 2023 roku odbędzie się koncert Ziga Jelar & Friends. Fani sportowca będą mogli przybyć do Khislstein Castle Yard w Kranju i o godzinie 20:00 posłuchać jego utworów. Bilety na to wydarzenie są już dostępne na Eventim!

Ziga Jelar / AP/Associated Press/East News / East News

Ziga Jelar / Darko Bandic/Associated Press/East News / East News