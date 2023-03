Mackenzie Boyd-Clowes od 2008 roku występuje w Pucharze Świata, ale jak do tej pory nie udało mu się osiągnąć znaczących sukcesów. Kanadyjczyk najbardziej błyszczał w sezonie 2020/2021, który zakończył z 115 punktami na koncie. To własnie w tym sezonie świętował swoje życiowe osiągnięcie, czyli szóste miejsce w konkursie w Engelbergu.

Skoki narciarskie. Mackenzie Boyd-Clowes jest aktywny w sieci

I chociaż 31-latek nie należy do ścisłej światowej czołówki, to na brak popularności nie może narzekać. Kanadyjczyk swoją rozpoznawalność zawdzięcza aktywności w mediach społecznościowych, a jego profil na Twitterze śledzi 15,8 tys. użytkowników. Duża część z nich to polscy kibice, którzy reagują na wpisy zawodnika.