Ponownie policzyliśmy punkty. Wynik jest brutalny. Gdyby nie dyskwalifikacja Zniszczoła...

Dwójka naszych skoczków po pierwszym dniu zmagań plasowała się w czołowej "10", a "Wewiór" miał nawet realną szansę walki o medal. Ostatecznie zakończył rywalizację na szóstej pozycji (Zniszczoł był 12.), jednak patrząc przez pryzmat całej zimy i tak był to bardzo udany start. Udany, a co więcej - dający nadzieję na naprawdę dobry wynik w drużynie.

Kamil Stoch wrócił, drużyna skakała jak z nut

Thomas Thurnbichler obok wspomnianej dwójki desygnował do niej Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Po pierwszej serii wszystko układało się dobrze - zajmowaliśmy piąte miejsce, a strata do trzecich Niemców, choć znacząca (36,7 punktu) nie była przepaścią nie do odrobienia. Nadzieje podsycił finałowy skok Zniszczoła - 215,5 metra przy nocie łącznej tego zawodnika 407,4 punktu sprawiało, że "trzymaliśmy dystans". Radość nie trwała jednak długo.