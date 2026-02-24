W niedzielę na skoczni im. Adama Małysza odbyły się mistrzostwa Polski. Po złoty medal sięgnął Kacper Tomasiak, a na podium stanęli także Dawid Kubacki oraz Paweł Wąsek.

Podczas gdy w kraju trwała walka o krajowy czempionat, w Stanach Zjednoczonych zaplanowano weekend konkursów Pucharu Kontynentalnego. Na zawody za ocean udali się Maciej Kot oraz Jakub Wolny. Problemy dla Polaków zaczęły się jednak jeszcze w Niemczech, już na etapie podróży.

Ponad 48 godzin w podróży, Maciej Kot podjął walkę z czasem. "Niekomfortowa sytuacja"

Natalia Kapustka, Interia Sport: Jak od kulis wyglądała wasza podróż na zawody Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain? Pierwsze problemy zaczęły się już w Europie?

Maciej Kot: Z Krakowa do Frankfurtu polecieliśmy bez problemu, więc można powiedzieć, że podróż zaczęła się pozytywnym akcentem, natomiast już we Frankfurcie pojawił się pierwszy problem, ponieważ lot został odwołany - zepsuł się samolot, więc nie było szans odlecieć. W związku z tym nasz lot został przełożony o 24 godziny. Czekaliśmy we Frankfurcie bez dostępu do bagaży, ale na szczęście zapewniono nam hotel, więc mogliśmy się wyspać.

To jednak mocno skomplikowało nasze plany treningowe, bo na czwartek mieliśmy zaplanowane jednostki treningowe i odpoczynek przed piątkowymi zawodami. Priorytetem było jednak bezpiecznie dotrzeć na miejsce z całym sprzętem. Ostatecznie kolejny lot z Frankfurtu również był opóźniony, co spowodowało, że nie zdążyliśmy na przesiadkę w Chicago do Green Bay. Wiedziałem już wtedy, że moje bagaże prawdopodobnie nie dotrą, bo musieliśmy je odebrać i nadać ponownie, więc zaczęła się misja odnalezienia bagaży.

Do Green Bay dotarliśmy też z opóźnieniem - około drugiej w nocy. Wiedzieliśmy, że rano jedziemy na skocznię i rywalizujemy, bo taki był plan weekendu. Musieliśmy więc kompletować sprzęt, żeby w ogóle można było myśleć o skakaniu.

Ile mogła zająć cała podróż - od momentu wyjścia z domu aż do dotarcia do miejsca docelowego?

Wyjechałem z domu w środę około 6:00 rano, a do hotelu przyjechaliśmy w piątek około 2:00 w nocy. Jeśli uwzględnimy zmianę strefy czasowej, to podróż trwała ponad dwie doby.

Jak z perspektywy zawodnika wygląda sytuacja poszukiwania i pożyczania sprzętu?

- To trudna i przede wszystkim niekomfortowa sytuacja, bo najlepiej skacze się we własnym, sprawdzonym sprzęcie - dopasowanym i takim, do którego ma się zaufanie oraz dobre czucie. Jeśli sprzęt nie dociera, pierwszą reakcją jest próba skompletowania go w jakikolwiek sposób, nawet jeśli oznacza to skakanie w pożyczonym sprzęcie i pewne ryzyko. Skoki na takiej skoczni jak w Iron Mountain, gdzie często występują trudne warunki wietrzne, nie są ani łatwe, ani w pełni komfortowe czy bezpieczne przy eksperymentowaniu z obcym sprzętem.

Mimo to większość z nas podjęła to ryzyko i próbowała skompletować sprzęt wspólnymi siłami - z pomocą trenerów i innych zawodników. Na odprawach pytaliśmy trenerów o dostępne możliwości, a między zawodnikami również pomagaliśmy sobie nawzajem. Na przykład Kuba Wolny miał przy sobie podstawowe rzeczy, takie jak rękawiczki, skarpety do skoków czy specjalne ubranie pod kombinezon. Kombinezony i narty dotarły, ponieważ były w innym bagażu. Niemcy pożyczyli buty i wkładki, a od przedskoczka i Kazacha dostałem kask i gogle - w ten sposób udało się wszystko skompletować.

W momencie, gdy nie dotarłby kombinezon lub narty, skompletowanie całego sprzętu - patrząc także na restrykcyjne przepisy - byłoby jeszcze większym wyzwaniem?

- Myślę, że najtrudniej byłoby znaleźć odpowiedni kombinezon. Narty byłoby łatwiej zastąpić - pamiętam sytuację sprzed dwóch lat, kiedy narty nie doleciały i musiałem skakać na nie swoich nartach, które były dłuższe i pochodziły od innego producenta. Teoretycznie było to nawet niezgodne z zapisami umów z producentem, ale myślę, że w takiej sytuacji nikt nie miałby pretensji, że zawodnik walczy i startuje na innych nartach. Trzeba jednak pamiętać, że skakanie na zbyt długich nartach, jeśli zawodnik nie ma odpowiedniej masy ciała do ich długości, może wiązać się nawet z dyskwalifikacją. Dlatego trzeba to brać pod uwagę. Przy odpowiednim przygotowaniu można jednak nadrobić różnicę - na przykład zyskać około kilograma masy ciała, pijąc więcej wody czy jedząc więcej podczas kolacji.

Natomiast gdyby nie dotarł kombinezon, byłoby dużo trudniej znaleźć sprzęt idealnie dopasowany, ponieważ każdy milimetr ma znaczenie - długość nogawek, rękawów czy obwody są bardzo indywidualne. Wpływa to zarówno na czucie podczas skoku, jak i na ryzyko dyskwalifikacji.

Pechowy weekned polskich skoczków. "Podjęliśmy duże ryzyko"

Czy była to dla ciebie jedna z bardziej męczących podróży w karierze - pod względem psychicznym i fizycznym?

- Wydaje mi się, że miałem podróże, które były bardziej męczące fizycznie - na przykład do Japonii, które czasem są jeszcze dłuższe. Zwłaszcza teraz, gdy nie można latać nad Rosją, loty trwają nawet 12-13 godzin, z przesiadkami, więc fizycznie nie była to najtrudniejsza podróż. Myślę, że noc spędzona w hotelu we Frankfurcie pozwoliła nam jednak odpocząć.

Ja też dość dobrze reaguję na zmianę strefy czasowej w kierunku zachodnim, więc w piątek czułem się dobrze. Nawet podczas porannego rozruchu na siłowni wszystko wyglądało dobrze i byliśmy gotowi do rywalizacji. Natomiast psychicznie była to trudna podróż, bo cały czas sprawdzaliśmy telefon, e-maile i informacje o bagażach. Co godzinę kontaktowałem się z infolinią lub czatem linii lotniczych, żeby sprawdzać, czy pojawiły się jakieś wiadomości. W tle dochodziły też informacje o opóźnieniach, i przesuwaniu konkursów.

To było męczące - bycie cały czas w gotowości, przy stresie związanym z zagubionym bagażem. Jednocześnie podjęliśmy duże ryzyko, przyjeżdżając tutaj, bo mogliśmy zostać w kraju i wystartować w mistrzostwach Polski, walcząc o miejsce w składzie na kolejne konkursy Pucharu Świata. Przyjechaliśmy jednak z ambitnym celem - walczyć o dodatkową kwotę startową do Pucharu Świata, co byłoby ważne nie tylko dla mnie, ale też dla całej reprezentacji. Niestety, mimo ogromu wysiłku i stresu, nie mieliśmy nawet szansy oddać jednego skoku, co było najtrudniejsze do zaakceptowania.

Czy udało się śledzić wyniki mistrzostw Polski?

- Tak, śledziliśmy mistrzostwa Polski, będąc już na skoczni i czekając na kolejne informacje. Robiliśmy to podczas rozgrzewki i między kolejnymi komunikatami o sytuacji. Trener Wojtek miał na bieżąco informacje o warunkach pogodowych i o tym, jak radzą sobie nasi koledzy z drużyny, więc oczywiście śledziliśmy wyniki z dużym zainteresowaniem.

Jaki jest plan na najbliższy czas? Powrót do domu i spokojny trening?

- Mam nadzieję, że powrót do domu przebiegnie bez problemów, bo każdy z nas chce jak najszybciej wrócić i chwilę odpocząć - zarówno fizycznie, jak i psychicznie po całym stresie. W najbliższy weekend na pewno nie wystartuję w żadnych zawodach, ponieważ skład na Puchar Świata jest już podany, a zawodów Pucharu Kontynentalnego nie ma, co jest dużą stratą dla zawodników. Kolejny Puchar Kontynentalny planowany jest dopiero pod koniec marca w Zakopanem, więc czeka nas długa przerwa. Wiem, że FIS próbuje znaleźć jakieś zastępstwa, więc czekamy na kolejne informacje.

Najbliższe dni to przede wszystkim odpoczynek. W środę planuję już trening na siłowni, a później będziemy szukać możliwości treningu na skoczni - prawdopodobnie w Zakopanem w czwartek lub piątek. Dawno nie skakałem, więc trzeba będzie przypomnieć sobie pewne elementy, odzyskać dobre czucie i przetestować kilka rzeczy.

To nie jest dla mnie koniec sezonu. Mam nadzieję, że dobre skoki treningowe pozwolą mi zostać uwzględnionym w składzie na kolejny weekend Pucharu Świata w Skandynawii, bo taki był i nadal jest mój cel - powrót do Pucharu Świata i walka o jak najlepsze wyniki w ostatniej części sezonu.

W kalendarzu Pucharu Kontynentalnego pozostały już tylko zawody w Zakopanem, które odbędą się 19-20 marca. W Pucharze Świata kolejnym przystankiem będzie natomiast rywalizacja na mamuciej skoczni w Kulm. Na austriackim obiekcie zobaczymy Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę oraz Klemensa Joniaka.

