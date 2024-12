Ponad 1000 dni czekania. Przełamanie polskiego skoczka w Wiśle

Jakub Wolny doczekał się w końcu zdobycia punktów w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Na to, by znaleźć się w "30" czekał od marca 2022 roku. Teraz zajął 26. miejsce w Wiśle, co chyba można nazwać przełomem. Tym bardziej że w tym miejscu ostatni raz w "30" był ponad sześć lat temu.