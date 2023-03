Pomylił Małysza z... prezesem Orlenu! Komiczna scena z udziałem Japończyka 

"To jest prezes Orlenu!". Kierowca nie rozpoznał Adama Małysza

Zaraz po Portugalczyku osobą do odgadnięcia był Adam Małysz - prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Kolega z drużyny Tsuondy, Nyck de Vries, powiedział, że chciałby go spotkać, ale nie ma pojęcia kto to jest. - To jest prezes Orlenu, mam rację? Wygląda bardzo dobrze - odpowiedział Japończyk.