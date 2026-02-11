Polsko, mamy problem! Niedopuszczalny atak na sportowców. Co za nim stoi?

W skrócie Polscy sportowcy biorący udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo doświadczają hejtu w internecie.

Psycholog sportu Rafał Koszyk wskazuje na trudność w odróżnieniu krytyki od hejtu oraz wpływ mediów społecznościowych na nasilanie zjawiska.

Komentarze hejterskie często dotyczą wartości osoby, a nie jej osiągnięć sportowych, co negatywnie odbija się na sportowcach.

"Właśnie dlatego ludzie pozwalają sobie na zbyt wiele"

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Już od początku zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wylewa się hejt na reprezentantów Polski. Na pierwszy ogień poszła Pola Bełtowska i Mateusz Sochowicz. Z taką sytuacją mamy notorycznie do czynienia od bardzo wielu lat. Skąd się bierze to koszmarne zachowanie ludzi wobec sportowców, którzy przecież nie startują słabiej specjalnie? To nie jest fair.

Rafał Koszyk, psycholog sportu: - Bez dwóch zdań takie zachowanie nie jest fair wobec sportowców. Niestety już od pierwszego dnia uaktywniła się narodowa kadra specjalistów od wszystkiego. Przecież każdy ma prawo do słabszego dnia i słabszego startu. Adam Małysz na swoich pierwszych igrzyskach w Nagano zajmował miejsca 51. i 52. a potem cały kraj mu kibicował. Odniósł wiele sukcesów. To jest normalna kolej rzeczy. Nie każdy od razu przyjeżdża na igrzyska po to, by wygrywać. Dla sportowców to jest najważniejsze impreza w karierze. Ona jest raz na cztery lata. Każdy sportowiec dobrze wie, czym są igrzyska. Jedni bardziej odczuwają presję związaną z większym zainteresowaniem ich startem i się spalają, a inni sobie z tym radzą. Skąd się biorą takie reakcje w trakcie igrzysk? To jest spowodowane przez ogólną dostępność do tych zawodów. Można zatem wygodnie usiąść w fotelu, włączyć telewizor i bawić się w znawcę sportu. Zdarza się jednak, że ten przekaz trafia do nieodpowiednich osób. Do tych, którym w życiu nie wyszło tak, jakby chcieli. Do tych, którzy nie spełnili swoich marzeń.

Fundamentalną sprawą jest to, że ludzie mylą hejt z krytyką, bo to nie jest to samo. Krytyka dotyczy działania, taktyki i techniki. Tego, co zrobiliśmy. Krytyka też niesie ze sobą gorzkie słowa, ale ona ma funkcję wzmacniającą. Mimo że słyszymy cierpkie słowa na swój temat, to one nam mogą pomóc w rozwoju. Hejt z kolei nie dotyczy decyzji, jakie są podejmowane. On dotyczy bezpośrednio wartości człowieka. Uderzamy nie w problem, a bezpośrednio w osobę. Nagle "co poszło nie tak" przeradza się w "kim ty jesteś". Krytyka zatem pomaga się poprawić, a hejt z kolei to jest tylko wyładowanie emocji autora. I to jest ta kluczowa różnica. Hejterzy bardzo często chowają się za krytyką, mówiąc: "Nie mogę cię skrytykować?", "Nie mogę powiedzieć prawdy?", "Nie mogę mieć własnej opinii?" Oczywiście, że można mieć swoje zdanie, ale tylko wtedy, jeśli to jest krytyka i opinia, a nie atak w drugiego człowieka. Niestety ludzie nie rozróżniają krytyki od hejtu i właśnie przez to pozwalają sobie na zbyt wiele.

"Gdyby to spotkało Małysza, pewnie zostałby jednym z najlepszych dekarzy w Polsce"

Media społecznościowe nie pomagają w tym wszystkim. Dla sportowców są one oczywiście ważne, bo to platforma, gdzie mogą prezentować swoich sponsorów, ale z drugiej strony pojawia się właśnie zagrożenie związane z hejtem. Adam Małysz mówił mi kiedyś, że nie wie, jakby wyglądała jego kariera w obecnych czasach i jakby reagował na to, co dzieje się w sieci.

- Po tym, jak w Nagano zajął miejsce poza "50", to pewnie zostałby jednym z najlepszych dekarzy w Polsce. Swoją koncentrację i pasję z tego, co robił, przerzuciłby na dekarstwo, którym się zajmował. Jeśli mówimy o social mediach, to kolejnym ważnym słowem, jakie musi paść, jest projekcja. Powszechność i dostępność i ten telewizor w domu sprawiają, że ludzie łatwiej mogą przerzucać na sportowców swoje własne niespełnienie sportowe. Sportowiec staje się w pewnym sensie takim ekranem do wyświetlania cudzych problemów. Projekcja bowiem bardzo dużo mówi o osobie, która komentuje, a mało o zawodniku. Widać to w komentarzach. One nie dotyczą zazwyczaj detali związanych z danym sportem. Choćby w przypadku Mateusza Sochowicza zaczęto wypominać mu to, że w Pjongczangu nie zabrał ze sobą maski. Nikt już jednak nie pamięta, jak rok przed igrzyskami w Pekinie połamał się straszliwie na torze z winy organizatorów. Komentować jego przejazdy w Cortinie zaczęli ludzie, którzy nie mają o tym bladego pojęcia. Pisali o fatalnym przejeździe, ale przecież w sporcie jest też coś takiego jak dyspozycja chwili. Nie zawsze człowiek wstrzeli się w ważny start. Czasami można się nawet przemotywować.

Regulacja emocjonalna hejterów daje im po prostu ulgę. Obejrzenie czyjejś porażki pozwala poczuć wyższość, czy kontrolę. Taki wpis jest szybkim dopaminowym strzałem dla hejtera. Dziś komentatorzy mają asystę byłych zawodników, którzy dokładnie tłumaczą zawisłości danej dyscypliny. Czasami nawet tłumaczą to aż za bardzo. To bowiem pozwala wywołać w ludziach zrozumienie tematu. Skoro oglądam i dostaję informacje od znawcy tematu, to znaczy, że ja się też będę znał, bo dostałem te informacje. To daje ludziom fałszywe prawo do ostrych wręcz osądów. Media tworzą zatem specjalistów od wszystkiego. Następuje taka dehumanizacja. Ludzie mogą sobie pozwolić na więcej, bo widzą sportowca w telewizji, ale nie zawsze znają jego historię i to przez co przeszedł. W telewizji ta postać przestaje być człowiekiem. Jest sportowcem, a zdaniem ludzi, ci nie mają prawa do zmęczenia i słabości. Nagle zawodnik staje się maszynką do spełniania czyichś marzeń. Skoro reprezentujesz mój kraj, to masz dla mnie wygrać. Kiedy nie ma zwycięstwa albo medalu, to wtedy pojawia się złość. Ta przeradza się w agresję słowną, a ta z kolei prowadzi właśnie do takich komentarzy.

Anna Twardosz zajęła dziesiąte miejsce w konkursie olimpijskim na normalnej skoczni. To życiowy sukces tej zawodniczki i właściwie całej dyscypliny w Polsce w wykonaniu pań. A jednak ktoś potrafił napisać: "Aż strach pomyśleć, co będzie dalej, jak sukcesem nazywa się zdobycie 10. miejsca" albo "czego nie pierwsza". A to przecież dziewczyna, która mimo 24 lat, już przeszła przez życiowe piekło. Kłody pod nogi rzucali jej działacze, a potem walczyła z poważną chorobą. Po czymś takim ludziom trudno jest się podnieść, a dziewczyna zostaje jedną z najlepszych zawodniczek na świecie.

- I połącz to teraz z taką naszą narodową łatką rozładowywania frustracji publicznych. Mamy dziewczynę po przejściach, która zajmuje historyczne miejsce, jeśli chodzi o skoki narciarskie kobiet. Z drugiej strony mechanizm rozładowywania frustracji powoduje, że taka osoba ma przede wszystkim kibicowi poprawić humor. Ona ma odkupić poczucie, że skoro u mnie jest gorzej, to na igrzyskach ma być dobrze. To jest nierealny ciężar do udźwignięcia dla każdego sportowca. On jest bowiem traktowany jak lustro społeczne. Jak jest sukces, to wszystko jest w porządku, ale kiedy przychodzi porażka, to co widzimy? Nie tylko sam wynik, ale całą naszą kulturę reagowania na trudności, z którymi sobie nie radzimy i dlatego musimy je upublicznić. Stosowana jest najtańsza sztuczka świata: umniejszają cudzy wysiłek, żeby ich przeciętność nie gryzła tak bardzo.

Masz takie poczucie, że staliśmy się narodem, który przestał się wspierać? Nas bardziej cieszy to, jeśli komuś coś nie wyjdzie, bo można wtedy dać upust emocjom. Kiedy jednak potrzebne jest wsparcie, to raczej go brakuje.

- Historia nas uczy, że jeśli Polak ma wroga, to wtedy się jednoczymy. Jeśli nie ma wroga na zewnątrz, to szukamy go wewnątrz. Kiedy jednak sportowiec przegrywa, to część osób zaczyna czuć ulgę. I to mówię poważnie. Bo po prostu zmniejsza się różnica pomiędzy sportowcem a szarym człowiekiem. Dostaje wrażenie, że nie jest aż tak odległy od nas, żebyśmy nie mogli się z nim porównywać. Mniej wtedy widać swoje problemy i błędy, bo jest na kogo je przerzucić. Czym są moje problemy w porównaniu do tego, jeśli sportowiec zajmie dziesiąte miejsce? To jest dopiero porażka. Wtedy taka osoba zaczyna wierzyć, że wszyscy dookoła są słabi, więc ja nie jestem taki zły. To poprawia wielu osobom samopoczucie. Igrzyska zawsze pokazują formę, ale nie tylko tę zawodników. One mierzą też wydolność pogardy, umniejszania i opluwania starań sportowców.

A media nie są trochę winnej tej sytuacji?

- Przy okazji tych igrzysk zauważyłem, że nie ma już takiego pompowania balonika, jak bywało wcześniej. To nigdy nie pomagało, bo mówienie o tym, że ktoś musi zdobyć medal, powodowało frustrację u kibiców w momencie, gdy go nie było. Media teraz żyją z klikania. A co się najlepiej klika? Złość, oburzenie, skandal. Uproszczenie świata - jak wygrywasz jesteś bohaterem, jak przegrywasz jesteś przegranym - powoduje, że nie ma miejsca na jakikolwiek proces myślowy.

Rafał Koszyk: kiedy Lindsey Vonn miała wypadek, to część osób poczuło ulgę

Cały świat od początku zimy obserwował wielki powrót do sportu Lindsey Vonn. Chciała zdobyć medal po wielu latach przerwy od sportu i ze sztucznym kolanem. Skończyło się fatalnie. Złamała nogę i od razu przebudzili się "fachowcy", którzy nie zostawili suchej nitki na Amerykance, a sportowca trudno powstrzymać. On ma we krwi walkę.

- Z jednej strony każdy pukał się po głowie, bo po co wraca do sportu, jeśli zakończyła karierę. Z drugiej z kolei była ciekawość tego, co pokaże. Potem przyszedł ten wypadek, po którym ona wciąż chciała walczyć. Nie poddała się. I co dostała w zamian? Została ukarana za swoją odwagę. W jej przypadku mamy do czynienia z mechanizmem, że im jest ktoś większy w sensie nazwiska, to tym mniejsza jest tolerancja na słabość. Byłaś wielka, to masz być wielka zawsze. Jej powrót po latach uruchomił u niektórych lęk dotyczący naszego przemijania. Stał się niewygodny dla ludzi, bo pokazuje, że nie zawsze trzeba rezygnować. Czasami warto jest próbować. I można to robić mimo przegranej, mimo bólu i mimo końca. Gdy legenda wraca, ryzykuje wszystko. Ona wszystko postawiła na jedną kartę zdrowie wizerunek. I przez to wiele osób poczuło dyskomfort. Przypomina im to bowiem o tym, ile razy oni sami zrezygnowali z czegoś. I to jest bolesne. W momencie kiedy Vonn nie wyszło, bo miała wypadek, to część ludzi poczuło ulgę. Pomyśleli: jednak nie jest nadczłowiekiem, jest taka jak my.

"Najważniejsze jest, by nie dać sobie wmówić, że jest się nikim"

Sam walczyłeś kiedyś o wyjazd na igrzyska i wiesz, jak trudno jest na nie pojechać. Tobie się nie udało?

- Przegrałem z kontuzją. I nie ukrywam, że oglądanie igrzysk w Pjongczangu w telewizji było bolesne, bo widziałem ludzi, z którymi startowałem przez lata. Nie mówię tylko o moich przyjaciołach z osady, ale też ludzi, z którymi spotykałem się na co dzień. Niektórzy z nich dalej startują. Sportowiec poświęca wiele, a bywa, że na samym końcu na najważniejszą dla niego imprezę jedzie ktoś inny. Najważniejsze jest jednak, by nie dać sobie wmówić, że jest się nikim, co będzie nam sugerowało wiele osób. Każdy sportowiec zna swoją wartość i nikt tego nie zmieni. Jeśli sportowcy chcą posłuchać czegoś o sobie, to najlepiej niech pytają przyjaciół, a nie słuchają przypadkowych osób w internecie.

Na igrzyska w końcu jednak dotarłeś?

- Tak, ale w innej roli. Niosłem pochodnię z ogniem olimpijskim. Dostałem nominację od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do niesienia ognia przed igrzyskami w Londynie w 2012 roku. To był czas, kiedy byłem jeszcze lekkoatletą. W czerwcu startowałem w mistrzostwach Polski ostatniego dnia kwalifikacji olimpijskich, a potem niosłem olimpijski ogień.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Pola Bełtowska HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP

Rafał Koszyk Archiwum Rafała Koszyka materiały prasowe

Pola Bełtowska Grzegorz Momot PAP

Rafał Koszyk Archiwum Rafała Koszyka materiały prasowe

Mateusz Sochowicz Andrea Solero/EPA PAP