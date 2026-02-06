Polskie skoki narciarskie w kryzysie. Wskazano na największe zagrożenie

Na igrzyska olimpijskie pojechali Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. W tym czasie w Pucharze Świata i Pucharze Kontynentalnym polscy skoczkowie jednak nie zachwycają. Problemów jest mnóstwo i nikt nie widzi póki co możliwości ich rozwiązania.

Polskie skoki w kryzysie. Mika Kojonkoski o "fińskim" scenariuszu

W rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, Mika Kojonkoski został zapytany o to, czy w Polsce może spełnić się tzw. "fiński" scenariusz. Chodzi o upadek tego sportu w Finlandii, niegdyś jednym z liderów na całym świecie. W kraju, który stworzył Mattiego Nykanena i Janne Ahonena, próżno dziś szukać wielkich gwiazd skoków, a zawodnicy rzadko kiedy meldują się w czołówce konkursów.

W ostatnim czasie podobny problem widać również u Polaków. Nawet największe gwiazdy skaczą o wiele poniżej swojego poziomu i często nawet nie kwalifikują się do konkursów. Wydaje się również, że za parę lat nie będzie miał ich kto zastąpić - nadzieja wciąż tkwi w Kacprze Tomasiaku.

To niestety jest możliwe. Życzę wam jednak, żeby się tak nie stało, bo macie naprawdę wspaniałych kibiców i środowisko. Największym zagrożeniem jest to, jeśli ludzie odpowiedzialni za skoki będą chcieli się cofać do złotych czasów i elementów, które przynosiły wyniki. Ale tak po prostu nie można. Jak się cofasz, to już przegrywasz, bo tracisz entuzjazm u swoich skoczków

Mika Kojonkoski w szczerych słowach o Małyszu

"W polskim związku muszą się pojawić mądrzy ludzie, którzy będą umieli zarządzać takim kryzysem. Wszyscy teraz muszą się zaangażować na sto procent. Zawsze łatwo się narzeka, rzuca wzajemne oskarżenia i jeśli taka wojna się pojawi, to budzi to duże ryzyko. Musicie zachować ducha drużyny, atmosferę, a przy tym nowe pomysły na pracę" - opowiadał Kojonkoski.

Były trener został także zapytany o Adama Małysza i to, czy to właśnie polski mistrz będzie w stanie podźwignąć polskie skoki z kryzysu. Kojonkoski udzielił bardzo stonowanej odpowiedzi: "Znam go głównie z czasów, kiedy jeszcze był skoczkiem. Darzę go ogromnym szacunkiem, był bardzo ułożoną, miłą osobą. Nie widzę więc przeszkód. Musi się jednak otoczyć mądrymi ludźmi" - podkreślił.

