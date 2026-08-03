Polskie skoki mają nowe nazwisko. 19-latek wszedł do gry. "Ma poukładane w głowie"

Choć do Polski na inaugurację LGP nie przyjechała ścisła czołówka poprzedniej edycji Pucharu Świata, a wielu zawodników traktuje lato przede wszystkim jako etap przygotowań do zimy, to już podczas pierwszych zawodów pojawiły się nazwiska, które przyciągnęły uwagę kibiców.

W gronie Polaków najbardziej wyróżnił się debiutujący w Letnim Grand Prix Kamil Waszek. Mimo że ostatecznie nie zdobył punktów, pokazał, że drzemie w nim duży potencjał. Co istotne, sygnały wysyłał już wcześniej.

Kamil Waszek zadebiutował w LGP w Wiśle. Już wcześniej zwracał na siebie uwagę

Kamil Waszek to 19-letni polski skoczek narciarski, urodzony 4 sierpnia 2006 roku. Od Kacpra Tomasiaka jest więc starszy o rok. Pochodzi z gminy Goleszów i jest wychowankiem Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia" Goleszów.

Od kilku sezonów systematycznie rozwija swoją karierę. Poprzednia zima była dla niego przełomowa. Zdobywał punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu wywalczył możliwość startu w Pucharze Świata. W krajowej rywalizacji sięgnął po zwycięstwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Kilka tygodni później wywalczył miejsce na podium zawodów Alpen Cup, a podczas Orlen Cup ustanowił rekord Średniej Krokwi.

Maciusiak ogłosił po konkursie. Wskazał na te nazwiska, ostateczna decyzja już niedługo

Już pod koniec zimowego sezonu był blisko wyjazdu na konkursy Pucharu Świata. Ostatecznie trener Maciej Maciusiak zdecydował się dać mu jeszcze czas. Sam Waszek przyznał później, że w tamtym momencie nie czuł się jeszcze gotowy na taki krok.

Efektem jego postępów było powołanie do kadry B na sezon 2026/27. Przed startem Letniego Grand Prix potwierdził dobrą dyspozycję podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku. Zajął tam trzecie miejsce, ustępując jedynie Kacprowi Tomasiakowi i Pawłowi Wąskowi, a w pierwszej serii oddał najdłuższy skok zawodów - 106,5 metra.

Marzy o skoczni do lotów. Kamil Waszek zdradził więcej o sobie

Dla wielu kibiców Kamil Waszek wciąż pozostaje dość tajemniczą postacią. Korzystając z okazji, jaką były zawody Letniego Grand Prix w Wiśle, 19-latek opowiedział nieco więcej o sobie oraz swoim życiu poza skocznią.

- Co robię na co dzień? Trenuję, no i tyle. To akurat dzięki moim rodzicom i muszę tutaj powiedzieć, że dziękuję im za taką możliwość, jaką mi dali, że mogę skupić się na trenowaniu. Jeśli chodzi o wolny czas… Powiem tak - regeneracja to część treningu - wyznał.

Zapytany o sportowego idola bez wahania wskazał Kamila Stocha. To właśnie jego występy oglądał jako dziecko i to one rozbudziły w nim marzenia o karierze skoczka.

Myślę, że Wielka Krokiew jest w Polsce moją ulubioną skocznią. Po prostu najlepiej mi się na niej skacze. Jeżeli byłaby możliwość pojechania na mamuta, to chyba bym nie odmówił. Moją wymarzoną skocznią jest ta do lotów - obojętnie która

Mimo rosnącego zainteresowania kibiców i mediów Waszek stara się zachować spokój i nie wybiegać myślami zbyt daleko. Pytany o ewentualne propozycje współpracy czy kontakt ze sponsorami przyznał, że do tej pory nie miał z tym styczności.

- Jeśli ktoś chciałby się kontaktować, to nie mam pojęcia, chyba jakiś mail do klubu. Nie miałem z tym jeszcze nigdy styczności. Nie szukam niczego na siłę. Jak coś mi się uda, to może kiedyś - dodał.

Koledzy z drużyny nie mają wątpliwości. "Potencjał ma naprawdę ogromny"

Debiut w Letnim Grand Prix nie był dla Kamila Waszka łatwym doświadczeniem. W sobotę 19-latkowi towarzyszył duży stres, przez co bardzo spóźnił skok i nie zdołał awansować do drugiej serii. Trenerzy, widząc jednak jego postawę na treningach oraz wyniki z poprzednich prób, jednogłośnie zdecydowali, że zasługuje na kolejną szansę.

Już dzień później pokazał swój potencjał. W pierwszej serii konkursowej oddał najdłuższy skok całych zawodów - 137 metrów. Po drugiej próbie początkowo zajmował szóste miejsce, jednak po zakończeniu konkursu został zdyskwalifikowany. Sam Waszek potraktował całą sytuację jako kolejne cenne doświadczenie w swojej karierze.

Pochwał pod jego adresem nie szczędził trener reprezentacji Maciej Maciusiak.

- Od Planicy był w czołówce większości treningów i po prostu był najlepszym z naszych reprezentantów. Wczorajsza decyzja była wspólna - wszyscy trenerzy byli za tym, żeby wystąpił. Dla nas nie było to więc żadne zaskoczenie. Kamilowi należą się wielkie gratulacje, bo zaliczył debiut i bardzo dobrze poradził sobie w pierwszym skoku -ocenił Maciusiak.

Na temat młodego zawodnika wypowiedzieli się również jego koledzy z reprezentacji. Dawid Kubacki zwrócił uwagę przede wszystkim na jego dyspozycję sportową.

- Kamil Waszek fajnie się zaprezentował. Myślę, że należało mu się to miejsce, bo w ostatnich tygodniach na treningach pokazywał, że rzeczywiście był z nas najlepszy. W sobotę mu nie wyszło, ale w niedzielę oddał dwa fajne skoki. Myślę, że my też możemy być z tego zadowoleni, że ci młodzi zawodnicy pokazują, że potrafią. Z tego będziemy się cieszyć, a nasza kadra musi dalej pracować - podsumował.

Z kolei Maciej Kot opowiedział o Waszku od bardziej prywatnej strony.

Dla mnie też jest jeszcze trochę tajemniczy, bo nie trenuje w Zakopanem, tylko tutaj w Szczyrku. Wcześniej nie byliśmy razem w żadnej grupie szkoleniowej ani w kadrze. Dzisiaj spędziliśmy jednak sporo czasu razem, dużo rozmawialiśmy i miałem okazję lepiej go poznać. To zawodnik, który ma poukładane w głowie. Czasami ponosi go jeszcze młodzieńcza fantazja i pewnych rzeczy musi się nauczyć, zdobyć doświadczenie, ale potencjał ma naprawdę ogromny

Polscy skoczkowie podczas LGP KAI TALLER Newspix.pl

Kamil Waszek KAI TALLER Newspix.pl

Kamil Waszek Action Press/Shutterstock East News





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