Polskie podium w Wiśle, Stoch wygrywa - znakomity występ Polaków!

Na pierwszy skok powyżej 130 metrów musieliśmy poczekać aż do samej końcówki pierwszej serii, a konkretnie skoków Polaków.

Pierwszym, któremu się ta sztuka udała był Jakub Wolny, który objął prowadzenie po skoku na 131,5 metra. Później na rozbiegu pojawili się Kamil Stoch i Dawid Kubacki i tak jak we wczorajszym konkursie, wyraźnie odskoczyli konkurencji. Różnica była jedna - tym razem to Stoch prowadził, a Kubacki uplasował się tuż za nim, tracąc tylko 0,8 punktu.

Przed drugą serią mieliśmy więc w całości polskie podium, w pierwszej dziesiątce był także Piotr Żyła, a na dalszych pozycjach uplasowali się Paweł Wąsek i Maciej Kot.

Letnie Grand Prix w Wiśle. Kolejny znakomity występ Polaków

Drugą serię od bardzo mocnego akcentu rozpoczął Paweł Wąsek. Skok na 131 metrów pozwolił mu wydostać się z trzeciej dziesiątki i zdecydowanie poprawić pozycję. Ta próba pozwoliła Wąskowi wyprzedzić również Macieja Kota, sklasyfikowanego na 15. miejscu po pierwszej serii.

Wąsek na pozycji lidera dotrwał aż do ostatniej dziesiątki. Wyprzedził go dopiero otwierający tę grupę Pius Paschke, a identyczną notę co rodak uzyskał Piotr Żyła.

Czołówka po pierwszej serii dostała okazję do skakania w naprawdę dobrych warunkach. Świetnie pokazał się Francisco Moerth, który pofrunął aż na 134,5 metra. Austriak miał jednak sporo punktów odjętych za wiatr i ta próba nie pozwoliła mu objąć prowadzenia.

Jeszcze metr dalej pofrunął Karl Geiger, Niemiec jednak podparł skok i przez to daleki lot również nie dał mu pozycji lidera.

Próbę nerwów wytrzymał Jakub Wolny, który w drugiej próbie uzyskał 130 metrów i o 0,6 punktu wyprzedził Andreasa Wellingera, zapewniając sobie miejsce na podium. Zapas z pierwszej serii wykorzystał Dawid Kubacki, który wylądował bliżej, ale ostatecznie wyprzedził Wąska.

Obu pogodził jednak Kamil Stoch, kolejny raz potwierdzając swoją klasę i, mimo gorszych warunków, zapewnił sobie zwycięstwo w konkursie.

Letnie Grand Prix w Wiśle:



1. Kamil Stoch 256,6 pkt

2. Dawid Kubacki 252,4

3. Jakub Wolny 249,2

4. Andreas Wellinger 248,6

5. Francisco Moerth 246

6. Karl Geiger 245,5

7. Domen Prevc 244,1

8. Junshiro Kobayashi 238,6

9. Pius Paschke 233,4

10. Piotr Żyła 229,8



11. Paweł Wąsek 229,8

16. Maciej Kot 220,7