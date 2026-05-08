Po fali medialnych spekulacji i doniesień Stefan Horngacher w końcu na nowo zacumował w naszym kraju. Informację o jego angażu w swoim strukturach Polski Związek Narciarski opublikował na początku tego tygodnia.

- Stefan Horngacher wraca do polskich skoków narciarskich! W ostatnich tygodniach prowadzone były intensywne negocjacje pomiędzy Polskim Związkiem Narciarskim a austriackim szkoleniowcem. Ich efektem jest wypracowanie spójnych ram organizacyjnych współpracy, obejmujących precyzyjny podział kompetencji, jasno określony zakres odpowiedzialności oraz długofalową wizję funkcjonowania systemu szkolenia - ogłosiła nasza federacja.

W stronę byłego trenera swojej kadry wciąż spoglądają Niemcy, a dokładnie sportowe media zza naszej zachodniej granicy, które jednoznacznie określają sytuację, jaką Stefan Horngacher zastał w naszym kraju i z jaką będzie musiał mierzyć się w najbliższym czasie.

Skoki narciarskie. Niemcy wprost o Polsce i Stefania Horngacherze

Niemiecki portal Sport.de zwraca uwagę na ogromną presję, jaka wiąże się z powrotem Stefana Horgnachera. I stawiając kluczowe pytanie, nawiązują do ostatnich wypowiedzi, jakie padały w polskich mediach.

- Czy Horngacher przetrwa w polskim "piekle" skoków narciarskich? - pyta tamtejsza redakcja.

To odwołanie do wywiadu Rafała Kota, którego ten udzielił portalowi WP Sportowe Fakty.

- Stefan się nie boi. Jest bardzo stanowczy. Zna nasze piekiełko, które w żaden sposób go nie przerasta. Jeśli coś postanowi - to nie ma dyskusji, potrafi to egzekwować. Jednocześnie umie rozmawiać. Horngacher może zmienić polskie skoki i przywrócić im lata świetności - mówił członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego.

Dlatego też niemieccy dziennikarze uważają, że austriacki szkoleniowiec zderzy się w Polsce z ogromną falą pragnienia sukcesu.

- Mianowanie byłego selekcjonera niemieckiej kadry Stefana Horngachera na nowego koordynatora szkolenia wywołało duże oczekiwania w świecie polskich skoków narciarskich - czytamy.

