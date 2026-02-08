Polskie łzy na igrzyskach. Bolesne 0,26 s. Małysz wskazał powód
Zamiast medalu - gorycz rozczarowania. Aleksandra Król-Walas była niezwykle blisko awansu do półfinału w niedzielnym slalomie gigancie równoległym. Ostatecznie jednak zatrzymała się na 1/4 finału, musząc zadowolić się 7. lokatą, którą potem przyjęła ze łzami w oczach. Występ reprezentantki Polki skomentował Adam Małysz, wskazując dokładny powód jej porażki z włoszką zawodniczką Lucią Dalmasso. - Sport bywa bezlitosny - skwitował sprawę prezes Polskiego Związku Narciarskiego.
Nie tak niedzielne popołudnie mogli wyobrażać sobie polscy fani sportów zimowych, a także sama Aleksandra Król-Walas. Nasza snowboardzistka otarła się o strefę medalową igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Otarła, bo niestety mimo udanego początku przegrała ćwierćfinałowy bój z reprezentantką gospodarzy Lucią Dalmasso w slalomie gigancie równoległym. O porażce naszej reprezentantki przesądziły ułamki sekundy, a dokładniej 28 setnych.
W efekcie 35-latka została sklasyfikowana na siódmej pozycji. A było to dla niej niezwykle bolesne, bo podium - jak się zdawało - było już na wyciągnięcie ręki. Nie dziwi więc, że gdy marzenia o medalu zostały przerwane, w oczach Aleksandry Król-Walas pojawiły się łzy.
- Pewnie przez kilka dni będę zła, ale muszę sobie po prostu odpocząć, bo jeszcze pozostały Puchary Świata, które trzeba dokończyć. Natomiast już jutro wyjeżdżam z igrzysk - mówiła po zakończeniu rywalizacji rozżalona reprezentantka Polski, ciesząc się jednocześnie ze wsparcia, jakie otrzymała na miejscu od swoich najbliższych.
Igrzyska olimpijskie. Adam Małysz reaguje na występ Aleksandry Król-Walas
Polską ekipę snowboardzistów z Aleksandrą Król-Walas na czele dopingował podczas niedzielnych zmagań także prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, który potem podsumował to, co wydarzyło się na trasie we włoskim Livigno.
- Mój pierwszy dzień na igrzyskach rozpocząłem od obejrzenia zawodów w snowboardzie. Wielka szkoda przejazdu Aleksandry Król-Walas, która walczyła jak lew do samego końca! Niestety jeden drobny błąd zadecydował o wszystkim. Zachwiała się po jednej bramce i na 3-4 bramki przed metą straciła cenne ułamki sekund. 0,26 sekundy straty do Włoszki - tyle wystarczyło, by odpaść z rywalizacji. Sport bywa bezlitosny… a tak niewiele zabrakło. Ogromny szacunek za walkę do końca - napisał nasz były wybitny skoczek narciarski, który zdobył w swojej karierze cztery medale zimowych igrzysk olimpijskich.