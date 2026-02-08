Nie tak niedzielne popołudnie mogli wyobrażać sobie polscy fani sportów zimowych, a także sama Aleksandra Król-Walas. Nasza snowboardzistka otarła się o strefę medalową igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Otarła, bo niestety mimo udanego początku przegrała ćwierćfinałowy bój z reprezentantką gospodarzy Lucią Dalmasso w slalomie gigancie równoległym. O porażce naszej reprezentantki przesądziły ułamki sekundy, a dokładniej 28 setnych.

W efekcie 35-latka została sklasyfikowana na siódmej pozycji. A było to dla niej niezwykle bolesne, bo podium - jak się zdawało - było już na wyciągnięcie ręki. Nie dziwi więc, że gdy marzenia o medalu zostały przerwane, w oczach Aleksandry Król-Walas pojawiły się łzy.

- Pewnie przez kilka dni będę zła, ale muszę sobie po prostu odpocząć, bo jeszcze pozostały Puchary Świata, które trzeba dokończyć. Natomiast już jutro wyjeżdżam z igrzysk - mówiła po zakończeniu rywalizacji rozżalona reprezentantka Polski, ciesząc się jednocześnie ze wsparcia, jakie otrzymała na miejscu od swoich najbliższych.

Igrzyska olimpijskie. Adam Małysz reaguje na występ Aleksandry Król-Walas

Polską ekipę snowboardzistów z Aleksandrą Król-Walas na czele dopingował podczas niedzielnych zmagań także prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, który potem podsumował to, co wydarzyło się na trasie we włoskim Livigno.

- Mój pierwszy dzień na igrzyskach rozpocząłem od obejrzenia zawodów w snowboardzie. Wielka szkoda przejazdu Aleksandry Król-Walas, która walczyła jak lew do samego końca! Niestety jeden drobny błąd zadecydował o wszystkim. Zachwiała się po jednej bramce i na 3-4 bramki przed metą straciła cenne ułamki sekund. 0,26 sekundy straty do Włoszki - tyle wystarczyło, by odpaść z rywalizacji. Sport bywa bezlitosny… a tak niewiele zabrakło. Ogromny szacunek za walkę do końca - napisał nasz były wybitny skoczek narciarski, który zdobył w swojej karierze cztery medale zimowych igrzysk olimpijskich.

Adam Małysz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aleksandra Król-Walas Grzegorz Momot PAP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP