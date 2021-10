Rywalizacja skoczków narciarskich cieszy się w Polsce gigantyczną popularnością. W sezonie 2021/2022 bilety na konkursy w naszym kraju kupić będą jednak mogły wyłącznie osoby zaszczepione, co jest przedmiotem żywej dyskusji.

Adam Małysz, który był gościem "Radia ZET" zabrał głos w sprawie. Jak przyznał, nie brał udziału w procesie decyzyjnym. - Komitety organizacyjne decydują o pewnych sprawach. Koordynuje to też sanepid. Powiem tak: na całym świecie tak to funkcjonuje - mówił wybitny przed laty skoczek, a obecnie dyrektor ds. skoków i kombinacji w PZN.



Reklama

Adam Małysz zabrał głos ws. biletów na "polskie" konkursy PŚ

Prowadzący rozmowę przekazał "Orłowi z Wisły", że nad tematem pochylił się już Rzecznik Praw Obywatelskich. W odpowiedzi usłyszał od Małysza, że według niego sprawę rozstrzygnąć będą musieli prawnicy. - Jakieś wytyczne prawne na pewno są - zauważył.



Były skoczek wskazał też, że sytuacja jest bardzo trudna do oceny. Wspomniał przykład osób, które zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi, by "móc uczestniczyć w takich imprezach". Według niego w naszym kraju przepisy i tak są o wiele mniej restrykcyjne, niż chociażby w Austrii.



Konkursy Pucharu Świata w Wiśle odbędą się w dniach 4-5 grudnia 2021 roku. Do Zakopanego czołowi skoczkowie przyjadą, by powalczyć 15 i 16 stycznia.



TC