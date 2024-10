Polski Związek Narciarski zaprezentował mobilną skocznię narciarską

Mobilna skocznia narciarska rusza w Polskę. Można zgłaszać się do PZN

- Chcemy przede wszystkim pokazać, że skoki narciarskie to nie tylko skocznia, ale też praca poza nią. To ma być zatem zachęcenie do aktywności fizycznej. Sam jestem zwolennikiem tego, by dzieci uprawiały różne sporty do 13. roku życia, bo tylko może pomóc. Nie powinno się do tego wieku iść w specjalizację - mówił o projekcie Adam Małysz, prezes PZN, w niedawnej rozmowie z Interia Sport.