Trzykrotny mistrz olimpijski zakończył zmagania w turnieju na piętnastym miejscu, co pokazywało, że już zaczyna aspirować do światowej czołówki. To była oczywiście najwyższa lokata ze wszystkich naszych zawodników. Niedosyt pozostał jedynie po zamykającym całe zmagania skoku Stocha, któremu daleko było do tych, jakie Polak prezentował na treningach. Razem ze Stochem jednak wyraźny progres notowali także Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, ale przede wszystkim Aleksander Zniszczoł.