W Klingenthal zatrzymał się licznik Stocha. Tajemnicza absencja polskiego skoczka

W skrócie Polscy skoczkowie wielokrotnie triumfowali w Klingenthal, odnosząc tam zarówno indywidualne, jak i drużynowe sukcesy.

Historia zawodów w tym miejscu obfitowała w dramatyczne wydarzenia, kontrowersje i bojkoty ze strony najlepszych sportowców.

Wyjątkowe momenty, takie jak sensacyjne zwycięstwo Krzysztofa Bieguna czy powrót Kamila Stocha po kontuzji, przyczyniły się do ugruntowania pozycji Polaków na międzynarodowej arenie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) Klingenthal był jednym z trzech ośrodków skoków narciarskich w tym kraju. Duża skocznia narciarska Aschberg została otwarta w 1959 roku. Pierwszym, który tu skakał, był legendarny Harry Glas. Zawody, w tym mistrzostwa NRD i zawody Pucharu Świata (odbyły się na skoczni Aschberg tylko raz w 1986 roku), przyciągały do doliny Steinbach nawet 50 tysięcy widzów.

W latach 80. ubiegłego wieku sportowcy tacy jak: Manfred Deckert, Klaus Ostwald, Holger Freitag i Jens Weissflog wznieśli się stąd na światowe szczyty. To właśnie w Klingenthal była kuźnia talentów. Tam uczył się też Sven Hannawald.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wysadzona skocznia i budowa "statku kosmicznego". Puchar Świata w trybie awaryjnym

Tradycja ta groziła nagłym końcem wraz ze zjednoczeniem Niemiec. Skocznia narciarska Aschberg została wysadzona natychmiast po zjednoczeniu, bo była w opłakanym stanie. W dniu rozbiórki obiektu odwołano nawet zajęcia w szkołach. Tak wielkie znaczenie miał ten obiekt dla miasta. W miejsce zburzonej skoczni miała zaraz powstać nowa, ale po użyciu detonatora wszyscy, którzy składali takie obietnice, nagle o nich zapomnieli.

Przez prawie 20 lat w regionie Vogtland nie odbywały się żadne ważne zawody. Nastąpił jednak przełom dzięki wnukom Hansa Rostocka, wieloletniego menedżera skoczni narciarskich w Aschbergu. Axel i Joerg Rostockowie w 1996 roku w ramach pracy dyplomowej zaprojektowali arenę mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, bo kiedyś region Vogtland miał takie ambicje.

Po długiej walce o finansowanie, budowa obiektu już w innej lokalizacji uznawanej za najzimniejsze miejsce w Klingenthal, nazywane "dziurą zimna", rozpoczęła się w 2003 roku i w ciągu trzech lat powstała nowoczesna skocznia narciarska, której elegancki najazd i swobodnie unosząca się kapsuła stały się wizytówką regionu Vogtland. Choć istniały pewne zastrzeżenia co do "statku kosmicznego" wartego 19 milionów euro.

Puchar Świata w skokach narciarskich zadebiutował na Vogtland Arenie w lutym 2007 roku i to w trybie awaryjnym. Zawody miały się pierwotnie odbyć w Harrachovie w Czechach, ale zostały odwołane z powodu złej pogody. Czeska Federacja Narciarska zwróciła się wówczas do VSC Klingenthal z prośbą o zastąpienie ich w roli gospodarza, na co Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wyraziła zgodę.

Historyczne zawody w nocnym konkursie wygrał Austriak Gregor Schlierenzauer. Drugi był Szwajcar Simon Ammann, a trzeci Adam Małysz, który po pierwszej serii zajmował drugie miejsce. Trzy lata później "Orzeł z Wisły" jeszcze raz stał na podium w Klingenthal. Tym razem na drugim jego stopniu. Trójka była wówczas identyczna, jak w 2007 roku, tylko w innej kolejności. Tym razem najlepszy był Ammann, a Schlierenzauer trzeci.

Dwa polskie zwycięstwa - Kamila Stocha i Krzysztofa Bieguna. Jedna z największych sensacji w historii naszych skoków

W lutym 2011 roku Klingenthal doczekało się pierwszego polskiego zwycięstwa. Jego autorem był Kamil Stoch. Dla niego to była druga wygrana w karierze i pierwsza poza Polską. Kilka tygodni wcześniej triumfował bowiem w Zakopanem. To wszystko działo się na kilka dni przed mistrzostwami świat w Oslo, dokąd Stoch jechał z wielkimi nadziejami, a wrócił z pustymi rękami.

Dwa lata później inny polski skoczek sprawił w Klingenthal wielką sensację. Inauguracyjne zawody, w których działy się niesamowite rzeczy, wygrał mało znany Krzysztof Biegun. Miał on wówczas 19 lat. W 2013 roku życie skoczka z Gilowic obróciło się o 180 stopni. Został jednym z nielicznych Polaków, który zakładał plastron lidera PŚ w skokach.

Jechałem przecież na te zawody nieprzygotowany na to, że coś takiego może się wydarzyć. Nie sądziłem, że wygram i że będę liderem Pucharu Świata. Ciążyło mi to. A najgorzej było z tymi spojrzeniami innych osób

Skoczek SSR LZS Sokół Szczyrk świetnie skakał w treningach i w kwalifikacjach. Potem był najlepszym z Polaków w jednoseryjnym konkursie drużynowym i jednym z najlepszych w stawce. Następnego dnia wygrał jednoseryjny konkurs indywidualny i został liderem Pucharu Świata.

Chwilę później Biegun przeżywał rodzinny dramat. Jeszcze przed konkursem sztab naszej kadry otrzymał informację o śmierci babci skoczka, ale tę informację trenerzy przekazali mu dopiero w drodze powrotnej. Trenerem Bieguna byli wówczas Maciej Maciusiak i Wojciech Topór. Kto wie, czy skoczkowie nie pomogło to, że szkoleniowcy zdecydowali się tydzień wcześniej na trening na Vogtland Arenie i to zupełnie przypadkiem.

- Tydzień wcześniej trenowałem na tej skoczni. Akurat wracaliśmy ze zgrupowania z Maćkiem Maciusiakiem oraz Wojtkiem Toporem i zahaczyliśmy o Klingenthal. Tak na ryzyko, bo nawet nie wiedzieliśmy, czy nam pozwolą skakać. Skocznia była dostępna tylko dla Niemców i Czechów. Trenerzy musieli dobrze podejść piwkiem dyrektora obiektu. I udało się - wspominał Biegun.

Krzysztof Biegun po zwycięstwie w Klingenthal ROBERT MICHAEL AFP

Polski triumf i skandal na skoczni. Gwiazdy zbojkotowały zawody Pucharu Świata

Sam konkurs, w którym triumfował, był jednoseryjny i bardzo dramatyczny. Zbuntowały się bowiem w nim wielkie gwiazdy.

Skoczkowie rywalizowali w trudnych warunkach. Musieli schodzić z belki startowej, a przerwy między poszczególnymi uczestnikami konkursu były dłuższe niż zazwyczaj. Największe problemy mieli zawodnicy z najlepszej dziesiątki. Gdy na szczycie skoczni zostało dwóch ostatnich zawodników, Anders Bardal i Schlierenzauer, wiatr wymusił kolejną, dłuższą przerwę w zawodach. Podczas przeciągającego się oczekiwania na zielone światło obaj skoczkowie zrezygnowali ze skoków. Tylko że nikt o tym nie wiedział!

Obaj najpierw na chwilę schowali się do znajdującego się w pobliżu belki startowej pomieszczenia, a po kilku minutach zjechali windą na dół, do górnej stacji wyciągu zazwyczaj wywożącego zawodników w górę. Austriacy złożyli protest, nie zgadzając się na uznanie wyników pierwszej serii. Ten został jednak odrzucony.

Ostatni konkurs Adama Małysza i dyskwalifikacja. Jego zdrowie ratował Hannu Lepistoe

Niestety skocznia w Klingenthal należy do tych obiektów, na których wiatr często utrudnia rywalizację. Niektórzy skoczkowie w takich warunkach boją się tam nawet skakać. Trzy lata przed sukcesem Bieguna o zdrowie Małysza - tyle że w Letnim Grand Prix - walczył na tej skoczni Hannu Lepistoe.

Strasznie wtedy wiało. Hannu mnie przetrzymał na belce po tym, jak jury dało zielone światło i ruszyłem na czerwonym świetle. Stąd ta dyskwalifikacja. Pytałem potem Hannu, dlaczego to zrobił? "Jakbym cię puścił, to nie wiem, czy byś przeżył" - powiedział. Taki wówczas przeciąg przeszedł przez skocznię. Początkowo wydawało się, że nie wieje, bo chorągiewki ledwo co się ruszały, ale okazało się, że zamiast wstążek były łańcuszki owinięte cienką gumą. Na monitorze pokazywało 6-7 m/s, a na skoczni rzekomo nie wiało

To był jego ostatni konkurs w karierze w Letnim Grand Prix. Przez niego stracił też szansę na zwycięstwo w całym cyklu.

Kamil Stoch skoczył w Klingenthal i nagle zniknął. Konieczna była operacja

Rok po sukcesie Bieguna na skoczni w Klingenthal przeżywaliśmy dramatyczne chwile. To właśnie we wschodnich Niemczech wyznaczono inaugurację sezonu. Wszyscy mieliśmy nadzieję na kolejny bardzo udany sezon Stocha, bo na Vogtland Arenę przyjechał w glorii dwukrotnego mistrza olimpijskiego i zdobywcy Kryształowej Kuli.

Polak przyjechał do Klingenthal i nawet był w czołówce pierwszego treningu. W drugim już jednak zajął odległe miejsce, a po chwili nie pojawił się w kwalifikacjach. Wśród dziennikarzy zapanowała konsternacja. Okazało się jednak, że nasz znakomity skoczek boryka się z problemem ze stawem skokowym. Początkowo sprawę bagatelizowano. Sugerowano, że jest to stan zapalny i nie ma powodów do paniki. Dwa dni później Aleksander Winiarski, lekarz kadry, poinformował, że doszło jednak do urazu skrętnego stawu skokowego z uszkodzeniem torebki stawowej. Nie była to zatem sprawa przeciążeniowa.

- Zrobiliśmy badanie rezonansu magnetycznego, a potem wykonaliśmy drobny zabieg, polegający na ewakuacji krwiaka - tłumaczył doktor.

Po badaniach kontrolnych okazało się jednak, że potrzebna była operacja. Wycięta musiała zostać wyrośl chrzęstno-kostnej, która blokowała staw skokowy.

Stoch wrócił do skakania na Turniej Czterech Skoczni, choć lekarz kadry sugerował wtedy dłuższą przerwę. Nasi skoczkowie skakali jednak tej zimy na tyle przeciętnie, że ówczesnemu trenerowi kadry Łukaszowi Kruczkowi zależało na jak najszybszym powrocie lidera reprezentacji. Kilka tygodni później Stoch razem z kolegami cieszył się z medalu w drużynie w mistrzostwach świata w Falun.

Polacy roznieśli rywali. To był historyczny triumf, w który nie dowierzał sam Stefan Horngacher

Dwa lata później w Klingenthal byliśmy świadkami historycznych chwil. Reprezentacja Polski, która pod wodzą nowego trenera Stefana Horngachera, rozpoczęła sezon przyzwoicie, ale bez szału, w Niemczech zlała rywali. Biało-Czerwoni byli zdecydowanie najlepszą ekipą konkursu drużynowego. Polacy w składzie: Piotr Żyła, Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot aż o 41,5 pkt. wyprzedzili Niemców, odnosząc pierwsze zwycięstwo w historii w PŚ.

- To historyczny i piękny dzień dla nas wszystkich. W tym konkursie drużynowym zawodnicy pokazali, że potrafią skakać na wysokim światowym poziomie - cieszył się Horngacher, który był bardzo zaskoczony sukcesem.

- To było zaskoczenie dla mnie. Dobrze rozpoczęliśmy te zawody i prowadziliśmy po pierwszej serii, ale przewaga nie była jeszcze taka duża. W drugiej serii wzrosła ona znacznie, a tego się nie spodziewałem. To był nasz dzień. Wszyscy w drużynie skakali bardzo dobrze. Jestem niesamowicie zadowolony - dodał.

Tak zaczęła się złota ery ferajny Horngachera. Tej zimy Polska jedyny raz w historii została mistrzem świata w konkursie drużynowym w Lahti.

Biało-Czerwoni w Klingenthal triumfowali jeszcze raz w rywalizacji ekip w 2019 roku w pierwszym roku pracy trenera Michala Doleżala.

W Klingenthal zatrzymał się licznik Stocha. Tajemnicza absencja polskiego skoczka

W grudniu 2021 roku polski skoczek zanotował ostatnie podium na Vogtland Arena. Był nim Stoch. Nasz mistrz miał przeciętny początek sezonu, ale w Klingenthal znowu błysnął. Wyrwał dla siebie trzecie miejsce. To było wówczas lekkie zaskoczenie.

To było ostatnie - jak do tej pory - podium "Rakiety z Zębu" i 80. w karierze. Dzień później Stoch nie pojawił się na starcie. Oficjalnie z powodu problemów z zatokami, ale może niebawem poznamy prawdziwe przyczyny absencji.

Kamil Stoch po ostatnim - jak na razie - podium w karierze w Pucharze Świata w skokach JENS SCHLUETER AFP

Kacper Tomasiak tu wbił się do światowej elity

W październiku tego roku w Klingenthal w zawodach Letniego Grand Prix błysnął 18-letni Kacper Tomasiak. Spiker nie przestawał wychwalać Polaka, który chwilę wcześniej właśnie w tym miejscu stawiał kropkę nad "i", triumfując w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego. Teraz zadebiutuje na Vogtland Arenie w zimowej odsłonie w Pucharze Świata. I mamy nadzieję, że spiker znowu będzie miał powody do chwalenia skoczka z Bielska-Białej.

Z nadzieją do Klingenthal wyruszy też Stoch. - Kto wie, czy tam nie będzie początku czegoś dobrego w tym sezonie - mówił po gorzkich dla niego konkursach w Wiśle.

Kamil Stoch po zwycięstwie w Klingenthal w PŚ w skokach (2011 rok) ROBERT MICHAEL AFP

Historyczny moment. Drużyna polskich skoczków wygrała pierwszy raz konkurs drużynowy PŚ. Od lewej: Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch (2016 rok) ROBERT MICHAEL AFP

Skocznia narciarska w Klingenthal JAN WOITAS / DPA AFP

Sensacyjna wygrana Krzysztofa Bieguna w zawodach PŚ w skokach w Klingenthal w 2013 roku ROBERT MICHAEL AFP