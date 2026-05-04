Polski trener był na liście Niemców. Zapadła decyzja ws. umowy. Jest podpis

Współpraca Grzegorza Sobczyka z Władimirem Zografskim z roku na rok zaczyna przynosić coraz lepsze efekty. Bułgar coraz śmielej puka do światowej czołówki, czego dowodem były choćby marcowe sceny z Oslo. Jak informowaliśmy na wstępie, zawodnik z Bałkanów dokonał historycznego wyczynu, plasując się po raz pierwszy w karierze w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Polski szkoleniowiec dzięki temu zwrócił na siebie uwagę między innymi Niemców.

Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy wpisali 45-latka na listę potencjalnych następców odchodzącego z tamtejszej kadry Stefana Horngachera. Ostatecznie działacze wybrali Andreasa Mittera, ale Polak zapewne zbytnio się tym nie przejął. Choćby z powodu udanych negocjacji z obecnym podopiecznym. W rozmowie ze "sport.tvp.pl" Grzegorz Sobczyk pochwalił się kontynuacją współpracy. "Chciałem, aby to była umowa roczna. Rozmowy były bardzo OK" - opowiedział krótko o kulisach.

Zografski na dłużej z Sobczykiem. Nowy kontrakt po historycznym sukcesie

Jeden z bohaterów drugiej połowy zimowego sezonu i tak bardzo często będzie gościł w Niemczech. Bułgar do zmagań o stawkę przygotowuje się wraz z tamtejszymi skoczkami. "Jesteśmy już praktycznie dogadani. Z Andim Mitterem znamy się bardzo dobrze, był w końcu asystentem Stefana Horngachera. Władi to 32-latek. Myślę, że nie potrzebujemy nowej grupy, kontaktów. Zawodnicy go znają, znają nas, ufamy sobie. Sądzę, że to dla nas najlepsze" - dodał uznany szkoleniowiec.

Pomimo, iż kontrakt podpisano tylko na rok, bułgarsko-polski duet myśli długofalowo. Marzeniem byłby sukces odniesiony podczas igrzysk olimpijskich. Już w Predazzo Władimir Zografski pokazał się z dobrej strony, zajmując dziesiątą lokatę na dużym obiekcie. "I tak wszyscy byli jednak zadowoleni i nam gratulowali, Władi zebrał sporo wyróżnień na gali" - opowiedział zadowolony Grzegorz Sobczyk.

Grzegorz Sobczyk Marek Dybas / REPORTER East News

Grzegorz Sobczyk - trener Władimira Zografskiego Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Władimir Zografski Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance AFP

Kibice Interu Mediolan świętują tytułu mistrza Włoch. WIDEO FRANCESCO GILIOLI / AFPTV / AFP AFP