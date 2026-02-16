Polski sukces. Tusk właśnie na to czekał. Nawrocki ruszył z gratulacjami

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Kacper Tomasiak zdobył trzeci medal igrzysk olimpijskich A.D. 2026. Tym razem w parze z Pawłem Wąskiem. Za ich sprawą reprezentacja Polski wywalczyła drugie miejsce w poniedziałkowej rywalizacji duetów na dużej skoczni w Predazzo. "Biało-Czerwoni" przegrali tylko z Austriakami. Na wielki sukces naszych skoczków narciarskich natychmiast zareagowali premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki.



Po sobotnim konkursie indywidualnym, w którym Kacper Tomasiak wywalczył brązowy medal, a Paweł Wąsek był 14. stało się jasne, że reprezentanci Polski mogą sporo namieszać w czołówce podczas poniedziałkowej rywalizacji duetów. I tak też się stało.

Nasi skoczkowie już po pierwszej serii zawodów plasowali się na trzeciej lokacie. A po drugiej wskoczyli na drugą lokatę, wyprzedzając Słoweńców z mistrzem olimpijskim Domenem Prevcem na czele. Lepsi na tamtym etapie rywalizacji byli tylko Austriacy.


Skoki Narciarskie

Przeliczono wyniki po konkursie. Ustalenia ws. Tomasiaka. 2 punkty

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    O ostatecznym układzie zdecydować miała trzecia odsłona rywalizacji, która z powodu ataku śnieżycy została finalnie anulowana. I to tuż po nieudanej próbie Kacpra Tomasiaka, który po długiej przerwie został posłany w bój, w zasadzie nie mając szans na udany skok.

    I tak nasz duet stanął na drugim stopniu podium, na którym znaleźli się także ozłoceni Austriacy oraz trzeci Norwegowie. A na wielki sukces Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska zareagowali - zgodnie ze swoim zwyczajem - premier oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

    Skoki narciarskie. Wąsek i Tomasiak z medalem. Nawrocki i Tusk reagują

    Jako pierwszy w sieci pojawił się wpis szefa naszego rządu, który został opublikowany o godzinie 21:05. - Wreszcie szczęście po naszej stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł - napisał Donald Tusk, ciesząc się z wielkiego sukcesu naszych skoczków narciarskich.

    Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak odebrali medale. Wielki wieczór Polaków w Predazzo

    Niespełna kwadrans później gratulacje naszemu srebrnemu duetowi złożyła głowa państwa. - Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji! Brawo Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Gratulacje - czytamy w komunikacie nadanym przez Karola Nawrockiego.

    
    Skoki Narciarskie

    Faworyci zostali w hotelu. Szwajcarzy zaskoczyli w Predazzo, Polacy przegrali z Włochami

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
      
      
      
      
      
      
      

