Polski sukces na igrzyskach. Sceny na skoczni. FIS nadała komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Pierwsze medale w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina zostały już rozdane. Poza mistrzynią Anną Odine Stroem, drugą Niką Prevc oraz trzecią Nozomi Maruyamą powody do zadowolenia miała także reprezentantka Polski - Anna Twardosz. Dzięki niej na normalnej skoczni w Predazzo doszło do historycznych z naszego punktu widzenia scen. Zareagowała na nie nawet Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS), wydając wiele mówiący komunikat.

Zbliżenie na skoczka narciarskiego w niebieskim kombinezonie i złotym kasku z widoczną flagą Polski podczas zawodów olimpijskich, w tle na śnieżnej skoczni olimpijskie koła.
Igrzyska olimpijskie 2026. Anna Twardosz w akcji EPA/HANNIBAL HANSCHKEPAP/EPA
Każdy sportowiec wyjeżdża na igrzyska olimpijskie marząc tylko o jednym - medalu. Słowa "sukces" w kontekście imprezy czterolecia nie należy jednak ograniczać wyłącznie do wywalczonego krążka i miejsca na podium. A najlepszym tego przykładem jest nasza skoczkini - Anna Twardosz.

24-latka świetnie spisała się w sobotnim konkursie na normalnej skoczni w Predazzo, zajmując w nim 10. lokatę. Jej występ wywołał lawinę zachwytu wśród ekspertów, a na wyczyn Polki postanowiła zareagować także Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS).

    To, czego dokonała Anna Twardosz, zapisało się bowiem w historii naszych skoków narciarskich w kobiecym wydaniu.

    Pierwsze miejsce w czołowej dziesiątce dla polski w skokach narciarskich kobiet. Niesamowity rezultat Anny Twardosz, która ukończyła rywalizację na 10. miejscu
    ogłosiło po sobotnim konkursie oficjalne konto FIS w mediach społecznościowych

    Igrzyska olimpijskie: skoki narciarskie. Głośno o tym, co zrobiła Anna Twardosz

    Zdecydowaną faworytką sobotniej rywalizacji wśród pań była Nika Prevc, która jednak niespodziewanie musi zadowolić się "tylko" srebrnym medalem. Tytuł mistrzyni olimpijskiej wywalczyła reprezentantka Norwegii - Anna Odine Stroem, a miejsce na najniższym stopniu podium wywalczyła Japonka Nozomi Maruyama.

    W konkursie wzięła udział także inna reprezentantka Polski - Pola Bełtowska, która zakończyła zmagania na ostatniej, 50. pozycji. Nie dziwi więc, że po zakończeniu zawodów z jej oczu lały się łzy.

    - W tym skoku cały ten stres, który we mnie siedział od kilku dni, dał się we znaki. Przez ten skok tak spóźniłam, że to nie miało prawa polecieć. Już dawno nie oddałam tak złego skoku. Brakuje mi jednak stabilnej dyspozycji i pewnie to też się do tego przyczyniło - mówiła podłamana reprezentantka Polski.

      Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
      Skoczek narciarski w niebieskim stroju z numerem startowym 29 oraz złotym kaskiem ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich, rozstawiając szeroko narty.
      Anna TwardoszKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
      Zawodnik w stroju narciarskim podczas skoku na nartach, unoszący się w powietrzu, w tle jasne niebo. Narciarz ubrany w biały kombinezon z widocznymi logotypami sponsorów, kask oraz gogle ochronne.
      Nika PrevcPhoto by GEIR OLSEN / NTB / AFPAFP

