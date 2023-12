Andrzej Stękała mocno zaakcentował swój powrót do Pucharu Świata. W treningach oddawał skoki w okolicach 140. metra, zajmując 17. i 13. miejsce. W kwalifikacjach poszło mu nieco gorzej, ale pewnie awansował do sobotniego konkursu (9 grudnia, godz. 16.00), zajmując 31. miejsce.

Skoczek z Dzianisza cieszył się przede wszystkim z tego, że znowu może być w gronie najlepszych.



- Powrót do Pucharu Świata zawsze cieszy, ale nie napalam się na nic. Chcę po prostu skakać dobrze. Chcę wrócić do tego swojego superskakania. Te skoki treningowe pokazywały, że jest w porządku. Ten w kwalifikacjach był w porządku, ale był oddany w gorszych warunkach. Podszedłem w nim trochę za bardzo do przodu, ale poradziłem sobie. Jest kwalifikacja i to był cel na ten dzień - mówił Stękała.

Maciej Kot przed startem w Klingenthal. WIDEO / PZN / materiały prasowe

Skoki narciarskie. Andrzej Stękała ma plan na Klingenthal

Nasz skoczek przyznał, że był bardzo zadowolony z ostatnich zgrupowań. Na nich oddawał dobre skoki, a najbardziej cieszyło go to, że były one powtarzalne.



Stękała mówił też o lekkim zaskoczeniu, kiedy odebrał telefon z powołaniem na Klingenthal.

- Szczerze? Głęboko w sercu było tam wiara, że dostanę powołanie. Trochę było zaskoczenie, jak dostałem telefon. Nie było jednak tak, że nie spodziewałem się tego telefonu - powiedział.

W piątek pokazał, że w sobotnim konkursie może powalczy o punkty. I wcale nie te najmniejsze.



Nie napalam się na sobotę. Naprawdę jestem teraz w takim fajnym położeniu, że na nic się nie nastawiam. Mogę robić, co chcę i mogę cieszyć się tymi skokami. Liczę na to, że nie będę się denerwować, że ten mental, który mam teraz to będzie tak kontynuowany, a jeszcze zostanie potwierdzony dobrymi wynikami i jeszcze pójdzie do góry. Liczę, że uda mi się wypełnić plan minimum i zdobędę jakieś punkty. To może potem być, jak kula śnieżna i wyniki zaczną być lepsze ~ mówił 28-latek.

As Sportu / INTERIA.PL / interia As Sportu 2023. Iga Świątek kontra Natalia Kaczmarek. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Iga Świątek Natalia Kaczmarek Zagłosuj

Kolejny raz odbija się od dna

Stękała był objawieniem sezonu 2020/2021. Został razem z kolegami brązowym medalistą mistrzostw świata w lotach w rywalizacji drużynowej. Stanął też na podium Pucharu Świata, zajmując drugie miejsce w Zakopanem. Sezon ukończył na 16. pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zapowiadał wówczas, że w kolejnym chce kontynuować dobre skakanie. Przepadł jednak. Nawet w Pucharze Kontynentalnym miał problem z tym, żeby wskakiwać do "10".

- Wiem, jak to jest u mnie. Mam super sezon, a potem przychodzi dołek, potem znowu to samo. Może do trzech razy sztuka. Naprawdę staram się, ile mogę i ciężko trenuję, podobnie jak cała kadra B. Wierzę w chłopaków, wierzę w nasz zespół i liczę, że możemy skakać na bardzo wysokim poziomie - powiedział "Stęki".

On już wielokrotnie podnosił się z dna w skokach i doskonale wie, jakie to jest trudne.

- Dlatego warto wierzyć i ciężko pracować - mówił, choć przyznał też, że momentami pojawiały się chwile zwątpienia.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Andrzej Stękała / AFP/AFP INA FASSBENDER/ / AFP

Skocznia w Klingenthal / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Andrzej Stękała / Jure Makovec/AFP / AFP