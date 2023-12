Polski skoczek zdruzgotany. I nie zamierza tego ukrywać: "Nie po to tu przyjeżdżamy"

Andrzej Stękała ma za sobą pierwszy konkurs w obecnym sezonie Pucharu Świata. To nie była jednak udana premiera. Przebrnął przez kwalifikacje, ale w serii finałowej nie zdołał się zameldować. Zajął ostatecznie 40. miejsce, najsłabsze z grona Polaków. - Nie przyjeżdżamy na zawody po to, żeby zajmować tak odległe lokaty. I to jest przygnębiające - stwierdził przed kamerami Eurosportu.