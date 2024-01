Polski skoczek zaskoczył po skoku, niecodzienny problem. To mogło skończyć się źle

Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do Zakopanego . W piątkowych kwalifikacjach awans wywalczyli wszyscy nasi reprezentanci. "Biało-Czerwoni" w klasyfikacji PolSKIego Turnieju zajmują dopiero 6. miejsce. Do liderujących Słoweńców tracimy aż 253.5 punktów.

Maciej Kot w składzie znalazł się już podczas rywalizacji w Wiśle. Polak swoje zmagania zakończył jednak na kwalifikacjach. - To były na pewno lepsze skoki niż w Wiśle. Poczułem coś innego, co pozwoliło mi skakać lepiej. Wróciłem do domu i renegowałem siły mentalne. Światełko zaświeciło się na treningu. W ostatnim skoku dokonałem lekkiej modyfikacji. Chociaż nie były to dalekie skoki, to poczułem, że jest to ten kierunek w którym chcę iść – ocenił polski skoczek.