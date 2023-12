Polski skoczek załamany. Aż sam nie dowierza. Trudno było mu o tym mówić

Polscy skoczkowie z nowymi nadziejami przyjechali do Engelbergu. Decyzją trenera kadry narodowej - "Biało-Czerwonych" w Szwajcarii reprezentują: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot i powracający po krótkiej przerwie do rywalizacji - Kamil Stoch. Podczas gdy koledzy rywalizowali w Klingenthal, trzykrotny mistrz olimpijski udał się na spokojne treningi z częścią sztabu szkoleniowego, które jak widać, przyniosły efekty.

Po dwóch dobrych sesjach treningowych na normalnej skoczni, zadecydowaliśmy o składzie na zbliżający się weekend.Do Engelbergu udamy się wraz z Piotrem Żyłą, Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem, Pawłem Wąskiem i Maciejem Kotem. Piotr nie był obecny dziś na treningu na skoczni, lecz to wcześniej było zaplanowane. Pozostała czwórka pokazała bardzo dobre skoki. Musimy wciąż pracować nad ustabilizowaniem tych skoków i przełożeniem ich na konkurs. Pracujemy przez cały rok nad tym, by oddawać dobre skoki również w sytuacjach stresowych, takie jak zawody. Engelberg będzie kolejną częścią procesu na drodze do Turnieju Czterech Skoczni i PolSKIego Turnieju