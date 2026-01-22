Polski skoczek zakochany i odrzucony. Zachwytom nie było końca

Powołanie Klemensa Joniaka na mistrzostwa świata w lotach narciarskich było zaskoczeniem. 20-latek udowodnił jednak, że warto na niego stawiać. W ostatnich konkursach Pucharu Świata w Sapporo zdobył swoje pierwsze punkty w karierze.

W Oberstdorfie w obu seriach treningowych przed kwalifikacjami do konkursu mistrzostw świata w lotach dwa razy był najsłabszy z grona Polaków, ale wstydu nie było. Na twarzy za to promieniał uśmiech.

Apoloniusz Tajner: W wymiernych konkurencjach można coś przewidzieć, a skoki są niewymierne Polsat Sport

Klemens Joniak: zakochałem się

Szkoda, że nie pękło 200 metrów. W drugim skoku poszedłem trochę za bardzo do przodu i nie było wysokości, ale jestem zachwycony skocznią do lotów. Po tych dwóch skokach zakochałem się w lataniu

W pierwszej próbie treningowej 20-latek z LKS Poroniec Poronin uzyskał 187,5 m. W drugim skoczył gorzej o sześć metrów.

- Przyznam, że nie było strachu na górze. Najgorzej było, kiedy pierwszy raz popatrzyłem z góry na dół, ale szybko wyłączyłem głowę i skupiłem się na czymś innym. Czułem się naprawdę bardzo dobrze. Nie miałem nawet problemów ze snem przed występem na mamucie - mówił nasz skoczek, najmłodszy w naszej drużynie na MŚ.

Dwa skoki i został odesłany na kolejne zawody, ale spełnił marzenie

Joniak chciał skakać w Oberstdorfie jak najdłużej, ale po dwóch skokach został odesłany przez trenera Macieja Maciusiaka na zawody Pucharu Kontynentalnego w Eisenerz.

- Nie było żadnej presji z tym związanej. Dostałem nawet solidnego kopa do jeszcze cięższej pracy po tym powołaniu na mistrzostwa świata. Nie ma wielkich różnic między skokami a lotami. Zasada jest taka sama, tylko że w lotach wszystko dzieje się trochę szybciej. I do tego cała robota odbywa się w locie. Na pewno trzeba też mieć większą odwagę niż na tradycyjnych skoczniach - przyznał Joniak.

Występ na skoczni do lotów był spełnieniem marzeń. W tym sezonie zdobyłem też punkty Pucharu Świata, a zatem ciągle idę w górę. Nie skompletowałem jednak jeszcze wszystkich celów na ten sezon. Zostało ich jeszcze kilka. Teraz wiem, że chciałbym wrócić na mamuta

Nie ma co, w przypadku Joniaka to ewidentnie miłość od pierwszego wejrzenia. Wpadł po uszy i kto wie, być może jeszcze zobaczymy go tej zimy na skoczni do lotów, bo pokazał, że w powietrzu potrafi sobie radzić.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Klemens Joniak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Klemens Joniak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Klemens Joniak Foto Olimpik/NurPhoto AFP